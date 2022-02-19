身材火辣、粉絲逾6.3萬人的網紅Amber日前在臉書上分享她身上的2道性感疤，是去年10月前往蘭嶼潛水時，因船長與導潛的疏忽使她被船的螺旋槳劃傷，共縫23針所致，並控訴與店家藍海屋合作的潛水教練及船隻都不合法。對此，海巡署東部分署第一三岸巡隊昨日也動起來，將依違反船舶法及漁港法等函送主管機關裁處。

海巡署東部分署第一三岸巡隊說明當時情形，由謝姓及顏姓民眾分別駕駛2艘無籍船，從開元漁港舊港載運潛水客一行包含網紅Amber等9人，謝、顏2人當時不聽海巡員勸阻執意載客出港，後續發生網紅Amber在潛水過程中不慎受傷意外。

網紅Amber潛水遭螺旋槳打中險「削奶」，海巡署已將業者函送法辦。(翻攝自網紅amberh.25 IG）

網紅Amber從21歲便愛上潛水，17日她在臉書上揭露雙峰上2道長長疤痕，是因去年在蘭嶼蘭洞潛水時，竟被船尾螺旋槳正面劃傷胸膛，所幸當時保住一命。但事後卻發現，帶領他們下潛的教練並無執照，就連載客小船都不合法，而蘭嶼這間潛水店「藍海屋潛水渡假村」與她的訴訟糾紛尚未平息，竟又在知名潛水頻道宣傳攬客。

Amber的貼文引來關注，第一三岸巡隊開元安檢所表示，全案將依違反船舶法及漁港法，函送交通部航港局東部航務中心及台東縣政府裁處，並持續掌握裁罰情形。