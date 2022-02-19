大聯盟19日正式發布聲明，將本月底開打的春訓延期到3月5日之後，「我們很遺憾，在沒有勞資協議的情況下，我們必須延後春訓開始時間。」所有球隊將會全額退款給已經購買門票的球迷，球團與工會代表下周開始會每天見面，盼望及早達成共識。

球員工會同時提出聲明反擊：「大聯盟今宣布必須延後春訓賽事，這是錯誤的。他們沒有理由延後春訓，如同他們打從一開始就沒有理由必須封館。就算聯盟做出這些決定，球員工會仍致力於加速談判。」

例行賽原訂於3月31日開幕，必須在開打前進行4個星期的春訓，如果在3月5日之後才開始春訓，例行賽開幕日恐怕會受到影響。大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred）多次強調要極力避免損失例行賽，但是談判進展緩慢，球員工會仍不滿意資方與聯盟的提案。曼佛雷德對工會提出的談判截止日為2月28日，晚於該日就無法保證例行賽如期開幕。

大聯盟去年12月2日宣布封館，球員工會在談判期間已經多次回絕大聯盟的提案，包括大聯盟想要減少小聯盟球員的人數，從每隊180人縮減到150人，限制以選擇權下放球員的次數為5次（原本無限制），並拒絕支薪給參與春訓的小聯盟球員。雖然小聯盟球員不算是工會成員，工會仍堅持在談判中悍衛他們的權益。