新北染疫設計師（案19665）傳播鏈擴大，累計24人確診，其中有過半數的人曾參加某宗教團體的聚餐，引起各界關注。醫師沈政男表示，疫情焦點已經轉移到雙北，而這次的聚餐其實和過年沒啥關聯，因為這類聚餐未來還是可能會出現，其中若是同事與朋友的大型聚餐，可能會特別歡樂，就比較容易出事。

沈政男昨在臉書上發文表示，2月18日新增16例本土確診，這些案例多與某宗教團體的聚餐和唱歌活動有關，而桃園與高雄已經幾乎沒有新增確診個案了，疫情焦點已經轉移到雙北了，現在這狀態與先前桃園出現過的疫情劇本幾乎一樣。

沈政男指出，有人說這樣的狀況是「西堤群聚」的翻版，但觀察疫情曝光時間與餐廳人員染疫與否就可知道目前這起餐廳疫情沒西堤那麼複雜。因為宗教團體的疫情約5至7天就曝光，但西堤放了10多天；且西堤有餐廳人員染疫，但宗教團體至今沒有。

沈政男也說，不少人嚷嚷著要「開放觀光」，但請問解封的劇本是什麼？能否提出染疫人數、住院與死亡人數的預估，如果沒有辦法，那就只是講好玩的，說服不了別人。而現在的大勢就是讓R值停留在1左右，上不去但也下不來，若想改變戰局，就必須要有另外的防疫手段，但現在看起來要再加嚴防疫已經沒什麼空間了。

沈政男透露，宗教團體聚餐其實和過年檔期沒啥關係，因為這類型聚餐未來還是可能發生，家庭或三五好友在餐廳聚餐，沒什麼疫情發生，但如果是同事與朋友的大型聚餐，氣氛特別歡樂，就會比較容易出事。