台灣民意基金會董事長游盈隆，17日在中天節目秀出政黨民調。(圖/本報系影音截圖)

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台灣民意基金會17日公布總統蔡英文民調與政黨民調，蔡今年1月份民調高達49.6%，遠勝2018年的32%左右，讓台灣民意基金會董事長游盈隆忍不住驚呼，2018年政府施政不得民心故選舉大敗，「但是到了2022年這股民怨好像不見了」。對此，網友則表示這民「調」是2聲還是4聲？連雞蛋都管不好，沒有民怨？民進黨都是活在平行台灣？」此說法獲不少人按讚。

游盈隆17日在《中天新聞》政論節目「新聞千里馬」，探討2022藍綠選情。游秀出一份台灣民意基金會所做的蔡英文5年民調變化，指出2018年大概是32%左右，再到2022年1月所做民調結果49.6%，接近5成；3年相差近18個百分點，贊同度上升，不贊成度下降，以目前情勢來看，蔡面臨的局勢和2018年是不同的。游直言，2018年的選舉，證明中央執政不力，施政不得民心，但是到了2022年這股民怨好像不見了。

至於政黨認同度民調部份，游盈隆指出，2018年1月民進黨2成8，國民黨2成4，綠比藍高4%左右；今年1月所做民調結果則顯示，民進黨3成7，國民黨2成4，綠營比藍營高了13個百分點左右。

針對游盈隆對蔡英文民調回升的看法，網友討論熱烈，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「這份民調是2聲還是4聲？（指注音）連雞蛋都管不好，沒有民怨？民進黨都是活在平行台灣？」「論文加密30年還有這麼高的民調？不是民調出了問題就是人民的問題」、「民進黨先把蛋弄出來再說！」「還民怨不見了？民生物資通膨壓力增加，民怨會不見？萊食、核食雙重壓力下，民怨會不見？」「人民越罵，越說民調高？還真無恥無極限」。