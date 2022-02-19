今日是24節氣的雨水，雖然許多地區果然陰雨綿綿，但對於農漁民來說，「雨水連綿是豐年，農夫不用力耕田」，是個非常有吉兆的象徵。只是對於慢性病患來說，就要特別當心乍暖還寒的溫差變化，恐引發舊病復發。尤其今日下半天後將轉濕冷，養生專家提出4字穿衣秘訣，幫助度過季節變化危險期。

●雨水日 穿衣宜「上薄下厚」

預防醫學專科醫師洛桑加參指出，冬末初春時節，最要留意「倒春寒」的濕氣夾寒氣。因此保暖固然重要，但與乾冷冬季比起來，雨水時節的保暖也要注意「排濕」，避免讓濕氣愈積在體內，容易誘發慢性病。醫師提醒，可以謹記以「上薄下厚」為原則，重點就是：春天要保暖的關鍵在腰部以下到足部的下半身，別再全身都包緊緊。

．足部／腳底：

穿好襪子，早上起床時勿赤腳踩地；出門避免穿涼鞋，保護足部免於遭雨水浸濕；若出外鞋襪遭雨淋濕，務必擦乾，保持足部乾爽、溫暖。

．背部／督脈：

背心比厚重衣物更適合雨水時節，不但能防護身體主幹，也讓身體四肢活動順暢，有助活絡體內循環系統，調節體溫，減少感冒與過敏發作機率。

．腹部／養護脾胃：

醫師指出，腹部保暖除了避免穿著過短露出肚腹的衣服外，也可以靠食療。洋蔥、韭菜、波菜、芹菜、香椿、茼蒿、春筍、碗豆苗都是好選擇。此外粥品也是初春暖胃好食材，以紅棗、枸杞入粥可養元氣，薏仁、紅豆則有助排濕，都能預防消化不良、冷胃腹瀉及皮膚乾燥。

●雨水時節穿衣挑顏色 無形中強化身心免疫力

洛桑醫師表示，雖說沒有說哪種顏色比較好，但是穿衣顏色有時也能無形中轉換自己的心情，對身體健康也會有無形助益，冬季時較沉重的色彩，可以趁初春時節略有更替。

比方說抑鬱的人宜用暖色系、緩解悲傷可用粉色系；黑與白的搭配，可以穩定思緒，矯正胡思亂想與雜亂無章；想要促進整體健康，大自然的各種綠色要多看，養養眼。