前副總統呂秀蓮日前向陳時中喊話「要選舉就趕快辭職」。陳時中昨(18日)在疫情指揮中心回應「相關的東西很複雜，不過基本上，就是說能夠選的話，就一定會辭，這也沒有什麼好疑義的」。此話一出，引發大批網友熱烈討論，其中不少人批「假鬼假怪」、「露出狐狸尾巴了」、「演來演去就是心心念念選舉，防個疫荒腔走板昨是今非」。

呂秀蓮日前接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時，針對台北市長熱門人選陳時中指，選戰演變成總統提出人選，讓這些人先去中央製造知名度，再下放去地方選舉，這種作為很不公平；若陳時中想選舉可以，不過要趕快把疫情指揮權交出來，不要把持全國健康與生命權力，再用媒體曝光率去選舉。

對於陳時中昨日的回應，大批網友紛紛在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》、《批踢踢》等相關報導底下留言，有人就說「不然，誰也別想趕我走」、「憑這句話就知道，早就心不在疫情指揮中心了。一心就想著當市長。哈！他想考驗台北市市民的民主素養喔」、「言下之意，被攔胡了」、「不選，你也可一辭」、「選得上嗎」、「果然是一心想著選舉，真是失格」、「吃碗內看碗外，一直都是你們的作風啊」、「阿中當台北市長，出事了都是沒有相關記錄」、「請假啊，反正早知道你們會雙標了」。