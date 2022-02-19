知名網紅米砂（Misa）轉戰拍成人片，去年改編韓劇《魷魚遊戲》，推出成人版《鮑魚遊戲》引發話題，近來她也宣布將舉辦女優選拔的真人秀節目，冠軍金額高達200萬，並公開參加需具備的條件及資格。

米砂去年推出成人版《鮑魚遊戲》爆紅，不只回本還大賺3百萬，讓她豪砸200萬購買特斯拉，人氣攀升的她不僅instagram累積70萬粉絲，YouTube頻道也有91萬訂閱，昨(18日)在instagram宣布將於YouTube頻道舉辦「超級女優選拔」真人秀節目，冠軍獎金高達200萬，接著列出參加資格，條件分別是年滿20歲、生理女性但擁有女性性徵者也可參加，非台灣人需要有護照，並且能前往台北拍攝，此節目內容主要以淘汰制為主，預計5月開錄並製作5集。

米砂將辦女優選拔真人秀節目 ，冠軍金額高達200萬。（misa72600 IG）

米砂列出「超級女優選拔」真人秀參加資格。（misa72600 IG）

米砂曾透露一人得身兼數職的影片剪接工作，加上工作滿檔只有幾天能休假，讓她身體一度吃不消，上個月更表示工作壓力太大，導致陷入低潮期，無預警宣布：「可能會消失一陣子」，更強調已把事情交接給團隊處理，也向所有人致歉「如果有做不好的還請見諒，交接上難免會有適應期」。

雖然被工作壓的喘不過氣，不過身為老闆的米砂相當照顧員工，之前尾牙重頭戲「加碼」環節時，因為氣氛太嗨豪氣加碼到「1人發10萬」，事後自嘲：「六位數真的ㄎ一笑」，但強調還是有意思意思加碼到5位數。