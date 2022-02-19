知名咖啡品牌Nespresso宣布，「限量版環遊世界」系列推出新口味「邁阿密濃縮咖啡」，建議售價240元、單條10顆裝，咖啡老饕可搶先讓味蕾展開全新旅程，並繼續用味蕾探索世界。

邁阿密為美國佛羅里達州第二大城市，除艱富有迷人氣候與療癒身心的絕美沙灘，同時也因為地理位置的因素，被認為是文化的大熔爐，深受龐大的拉丁美洲族群和加勒比海島國的文化影響。來自古巴的移民者幫助邁阿密創造了一種與美國大多數城市不同的文化，乘載其特殊歷史背景，逐漸在邁阿密發展出富有活力又鮮明大膽的古巴咖啡文化。在這裡品飲咖啡不僅是一種社交活動，更是一種慶祝生活的方式。

Nespresso限量版環遊世界新推出的邁阿密濃縮咖啡揉合了邁阿密的歷史沿革與咖啡文化，調和經深焙處理的拉丁美洲咖啡豆與加勒比海咖啡豆，使此款咖啡帶有濃郁穀物香、胡椒辛香與菸草葉香氣，同時富有深色咖啡油沫更為此款咖啡增添濃烈香氣，只要品飲一次就會在心中劃下深刻記憶。

邁阿密咖啡文化除了強烈咖啡風味，在品飲形式上也別具特色，共有三種品飲方式廣受當地人歡迎。有別於美國流行的大杯美式咖啡文化，當地人喜歡以小杯古巴式濃縮咖啡（Cafecito），細細品味濃烈的咖啡香氣。同時，傳統的古巴咖啡上覆蓋一層由糖與少量咖啡一同攪拌打發而成的咖啡油沫，透過添加些許紅糖可以完美柔和濃烈咖啡中的苦韻（CafeCubano）。而有豐厚咖啡油沫的大杯古巴式濃縮咖啡（Colada），咖啡店經常會一起附上多個小杯子，為了讓親友或者認識新朋友時可以共同享用，是當地著名的「社交咖啡」，許多旅人到邁阿密都會指定嘗試，是非常獨特的體驗！

Nespresso也同步推出環遊世界咖啡-邁阿密限量3條裝，建議售價為$720元，環遊世界咖啡-城市探索10條裝，建議售價2000元，除多種城市風味一次享有，即日起至3月9日購滿任10條咖啡膠囊，可獲得200元咖啡抵用金，滿15條以上咖啡膠囊可獲得350元咖啡抵用金，每位會員僅限兌換一次，數量有限，送完為止。

許多旅人期待能夠在2022年再次出發，讓自己好好放鬆並重新充電，在近日旅遊新趨勢研究中，「回歸自然」、「慢遊」、workation」等新型態的旅行風潮名列前三名，陽光、沙灘、海洋更成為大眾在規劃未來旅行中最嚮往的元素，雖然現況對於探索世界還是有諸多限制，但其實我們在日常也能透過一些小技巧，為生活創造一番趣味！