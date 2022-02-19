一名20餘歲的妙齡正妹，2020年7月某日深夜獨自前往汐止夜景聖地，也是網紅打卡點大尖山看夜景散心，一名擔任保全的吳姓男子見他落單，竟躲在暗處，沖上將其推倒後猛踹，將著強拉聖德宮旁廁所性侵，女子遭毆後全身多處受傷，忍著恐懼打電話向友人求救，警方循線逮捕吳男，吳男坦承犯行，士林地院依強制性交罪判他3年4月徒刑。

根據判決書記載，擔任保全的吳姓子，2020年7月7日晚間8點半許，在新北市汐止區聖德宮附近見一名20多歲女子在當地獨自一人欣賞夜景，竟趁女方不備，自後方猛力將她推倒在地，女方倒地後，吳男當場用腳狠踹對方頭部及上身。

吳男事後見女方無力反抗，變強拉女子到聖德宮旁的廁所內進行，女方不斷求救抗拒，並對吳男推打，但吳男仍繼續施暴，因此性侵得逞，女方被打到上顎出血、四肢瘀青傷勢，忍著痛楚打電話向友人求救。

事後女子在友人陪同下前往醫院驗傷，並向警方報案，警方循線逮捕吳男送辦。

法院審理時，吳男坦承犯案，法官認為，吳男法紀觀念薄弱，欠缺尊重他人性自主決定權意識，犯後雖認錯坦承犯行，但迄今必未與女方達成和解、侵害女子身心甚鉅，依強制性交罪判他3年4月徒刑。可上訴。