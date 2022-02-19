近來演藝圈瀰漫一股離婚潮，繼大S和汪小菲、王力宏和李靚蕾、黃曉明與Angelababy後，昨(18日)號稱「大陸最窮影帝」的富大龍也宣布和女星妻子饒敏莉結束12年婚姻，兩人先前婚姻生活低調幸福，突認了離婚讓外界傻眼，而聲明中未明確說明離婚主因，更引來許多討論。

46歲的富大龍從小天資聰穎，8歲出道，之後又演出《少年彭德懷》，獲得第6屆中國電影金雞獎「最佳兒童片獎」，他自己更獲得中國電影童牛獎「優秀表演獎」，代表作是《戰爭子午線》和《天狗》，又因《天狗》獲得第26屆中國電影金雞獎等多項獎項中的最佳男主角獎，他雖演技好但作品量不多，傳聞是因為他對自己要求極高，寧可將片酬往外推，也不願意接爛戲自貶身價。

富大龍發表離婚聲明。（圖／翻攝自富大龍微博）

先前港媒報導，富大龍因對劇本十分要求，重質不重酬勞，且他也拒絕各種廣告代言，專心成為好演員，不願過度曝光，先前沒作品拍時，他便靠兼職老師和時薪約3元人民幣（約12元台幣）的外賣工作增加收入，最長3年都沒戲拍，但他受訪時否認個性清高，澄清當外送員是20多年前體驗生活的經歷，他也不願接受「最窮影帝」這標籤，表示自己只是得過幾次最佳男演員獎，不代表終身就是「電影的皇帝」。

饒敏莉演出過《新玉觀音》等作品。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

2007年他因化妝師介紹和女星饒敏莉開始交往，2010年初領證結婚，昨他透過微博宣布和太太離婚，經過雙方友好溝通後做出了這選擇，未來互相真心祝福，會選擇公開說明是為了給雙方家人和親友一個交代，也懇請外界尊重兩人的決定，「一切更美好，彼此珍重」，見此，網友說：「看過他很多劇，這年頭離婚也正常，好聚好散吧」、「他們兩個好有夫妻相」、「整整12年，虎年結虎年離..」、「每次看到明星離婚，都感覺離婚好容易，然而普通人有很多離婚離不成」。