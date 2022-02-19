2022中台灣元宵燈會19日下午3時至5時，將於文心森林公園舉辦「台中虎耶-群星再起」懷舊民歌宴，找回年少的悸動！（台中市政府提供）

你是否懷念到民歌西餐廳追星的美好時光？2022中台灣元宵燈會19日下午3時至5時，將於文心森林公園舉辦「台中虎耶-群星再起」懷舊民歌宴，邀請經典民歌手施孝榮、葉佳修、李明德、于台煙、南方二重唱等在圓滿戶外劇場與民同樂，將帶您坐上時光機，重溫經典民歌的美好，找回年少的悸動！

中市府觀旅局說，2022中台灣元宵燈會規畫五大亮點燈區，每個燈區述說不同的台中故事，透過活潑趣味的「舞動」燈組，展現台中自然景觀、人文藝術、傳統節慶、產業特色等不同面向，呈現台中幸福宜居的城市魅力。

燈會展至2月20日，邀請民眾把握最後幾天，搭乘台中捷運到文心森林公園站下車，每晚18時至21時整點與主燈「台中虎爺」和12生肖一起開歡樂派對，也別錯過和超萌蔬果齊聚一堂跳起踢踏舞，歡慶稻草農夫辛苦耕耘的豐收。

觀旅局表示，燈會期間每日18時30分、19時30分、20時30分，歡迎大小朋友來到大墩七街與惠文路交叉口的大地糧心燈區一起同樂，也可以遊逛「花森好市」文創市集，並與美麗的「富市台中」賀年花牆和可愛圓球造型的波波草合影紀念，留下賞燈的美好回憶！

觀旅局貼心提醒賞燈民眾，中台灣元宵燈會今年全區圍設，在公園四個角落採4進4出防疫管制，進入會場前請民眾務必遵守防疫措施，掃描實聯制QR code、量測體溫及手部消毒，配合現場工作人員指引，耐心排隊等候進場，嚴守現場不飲食，全程佩戴口罩、保持社交距離的健康安全規範。