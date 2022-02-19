用外送平台點餐現在是相當普及，不過也鬧出不少笑話，有網友和同事一起叫了日本料理，沒想到一打開壽司上的魚蛋卻消失了，讓他的同事怒嗆要投訴，不過真相曝光讓大家都笑翻，原來2片魚蛋沒被偷吃，是黏在透明的餐盒蓋上了。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，同事點了外送壽司來吃，他吃了一個後，同事突然暴怒說：「魚蛋壽司的魚蛋被外送員偷吃了兩片，我現在很生氣，我一定要申訴！」，於是原PO看了一眼壽司盒，發現魚蛋黏在透明的餐盒蓋上方，掀開的蓋子正好壓在黃色塑膠袋上，魚蛋和塑膠袋顏色相近，乍看之下很難發現。

不過原PO沒有提醒對方，還照了照片分享給大家，並冷冷地說「我沒有阻止他」，照片上可以看到這盒壽司一共有8貫，但其中2貫軍艦壽司「只有白飯」，要仔細看才會發現魚蛋黏在餐盒蓋上面。

真相曝光讓網友們笑翻，紛紛留言，「是我也不會阻止，笑都來不及了」、「真正的友情就是挺到底，無論對錯」、「視力是用雞腿換的？」、「這是靈異壽司的故事嗎？」、「外送員表示：我是無辜的」。