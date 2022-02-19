畢馬威中國18日公布2022年第一季「大陸經濟觀察」報告指出，2021年大陸經濟總體保持復甦態勢，下半年增速有所放緩，有望在2022年正式邁入高收入經濟體的行列，使全球高收入經濟體的總人口翻倍，從當前的12億人增加至26億人。

畢馬威中國首席經濟學家康勇表示，全球經濟不確定因素依然較多，傳染性更高的Omicron變種病毒株仍在傳播，高通膨促使發達經濟體加速貨幣政策收緊，以及國際供應鏈持續緊張等，大陸經濟仍面臨需求收縮、供給衝擊和預期轉弱的壓力。

畢馬威預期，在穩增長政策的支持下，大陸經濟將繼續復甦，2022年有望實現5.2%的增長。貨幣政策方面，畢馬威指出，預期貨幣政策將繼續加大發力。

總量方面，仍存在繼續降準、降息的空間，以提高銀行信貸投放能力。結構方面，人行將加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持力度，落實支持小微企業的市場化政策工具，使用碳減排支持工具並支持煤炭清潔高效利用專項再貸款等。