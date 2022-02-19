前副總統呂秀蓮前天（17）向衛福部部長陳時中喊話「要選就趕快辭職」；陳昨則回應，「相關的東西很複雜，不過基本上，就是說能夠選的話，就一定會辭，所以也沒有什麼好疑義的」。港媒指出，從陳的論調加上近日有民調不斷暗拱交通部前部長林佳龍，可見民進黨內部非挺陳的派系正在跟英系角力，而正國會要站哪邊或另做盤算，接下來也會愈來愈明朗化。

香港媒體《中評社》今日評論表示，陳時中先前被問及參選可能，鬆口稱「看到隧道曙光才會離開」，外加近來稱下半年打開國門是時勢所逼、縮短隔離天數等動作，都可見蔡政府有步驟要降低疫情的影響力，因唯有讓民眾的生活回歸正常、疫情影響經濟的程度降到最低，對年底民進黨的選情才有幫助，也才離陳口中的「隧道曙光」愈近，即陳可能表態參選的時間點愈近。

評論指出，隨著陳時中可能被民進黨提名參選台北市長的可能性愈來愈高，民進黨內各種聲浪也開始傳出，除有民調一再納入林佳龍「暗拱」意味強烈，也有說法稱，柯粉、韓粉對陳仇恨值很高，其參選不見得有利民進黨台北市選情等。

至於呂秀蓮的批評，可謂「正中紅心」，因為呂一番話直接打中陳時中佔用防疫舞台的優勢。畢竟陳每天都有防疫記者會當曝光舞台，最近記者會有關選舉政治話題比例持續增加，陳也隨疫情和緩或選舉腳步接近，一改過去不太回應選舉議題態度，開始利用防疫記者會講政治及選舉話題，把防疫記者會當成拉抬自己聲勢的平台。故一旦陳從防疫的主導者下來，能見度與討論度必大幅下降，呂的一針見血讓陳必須提早面對此問題，也將影響民進黨內暗潮洶湧。