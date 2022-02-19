據美國之音報導，聯合國祕書長古特雷斯當地時間18日說，他「決心」要讓聯合國人權事務主管對中國新疆維吾爾自治區進行「可信的」訪問。新疆居住著維吾爾族和其他突厥語系的穆斯林少數民族。古特雷斯是在德國出席慕尼黑安全會議期間，在回答會議主席沃爾夫岡·伊辛格大使提問時做出上述表態。

「這符合中國的利益——如果他們確信他們沒有做人們指責他們在做的事情的話——讓高級專員進行一次可信的訪問是符合中國利益的，而我們將盡一切可能確保訪問得以成行，」古特雷斯說。「如果不會成行，高級專員當然要做出與她被授予的使命相符的決定。」

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特過去三年來一直試圖就訪問新疆事宜進行談判。中國官員最近說，可以允許她前來進行交流，但是不許她來調查。北京否認侵犯維吾爾人權利並表示當局是在打擊恐怖主義。

維權組織和美國政府指責北京嚴重踐踏維吾爾人的權利，包括酷刑、強迫節育、性暴力和讓兒童被迫與家人分離。他們受到了大面積的監控，有超過1百萬維吾爾人被送入拘押營。中方反駁，上述指控毫無根據，並聲稱新疆享受著穩定、發展和繁榮的局面。北京還抨擊其他國家干涉中國內政。

古特雷斯本月早些時候訪問了北京，他是作為國際奧委會的客人參加北京冬奧會的開幕式。他還會晤了中國國家主席習近平和外交部長王毅。他的發言人說，古特雷斯在會晤期間對他們說，他期待中國政府將允許讓巴切萊特進行「可信的訪問」。

古特雷斯在慕尼黑說：「我一直對中國當局說的是，而且我一直公開說的是，在新疆，必須全面尊重人權，而且不僅是全面尊重人權，政策還必須保障身份認同——少數族群的文化與宗教身份認同得到尊重，與此同時還要保障他們有機會成為整體社會的一部分。」

人權觀察對這位聯合國主管的評論表示歡迎。人權觀察聯合國部主任路易斯·夏邦努表示，「這些是古特雷斯迄今在新疆人權危機方面發表的最強有力的評論。顯然，高級專員『可信的』訪問意味著在新疆有不受阻礙和不受管控的准入，祕書長明確認識到了這一點。」

夏邦努提到，中國政府還不願意批准這一點，「中國方面已表示他們堅持明確和一貫的立場，沒有跡象表明北京會改變心意。」

「但是不管高級專員是否訪問中國，她都應當立即發表推遲已久的新疆報告。」夏邦努表示，沒有理由不讓成員國看到她的辦公室對新疆境內大規模和大面積踐踏人權所作的評估，我們人權觀察已經判定這些踐踏人權行為構成反人類罪。」

一段時間以來，人們一直預期巴切萊特的辦公室將就維吾爾人和其他少數民族的境況發表一份報告，但是這份報告至今仍未出爐。