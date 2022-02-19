過完年後，菜花又復發？過年期間許多人作息紊亂、飲食不忌口、飲酒過量，造成免疫力下降，免疫大軍就難以抵擋病毒的侵襲，讓好不容易快復原的菜花又再度復發！中醫師黃慶雲指出，年後門診的菜花患者明顯增加，一問之下幾乎都是跟過年期間的習慣有關。

●人體免疫力低下 潛伏在體內的菜花病毒容易復發 4場所要注意

黃慶雲表示，菜花是由人類乳突病毒引起的性病，傳染力強，潛伏期長達1-2年，感染初期大多不痛不癢，後續會出現皮膚長有顆粒突起等症狀，大多是經由性行為傳染，也會因為在公廁、溫泉、公共澡堂、游泳池等地方接觸到感染物所引起。

黃慶雲強調，尤其是在人體免疫力低下時，更容易被感染，若沒有及時治療，其傳染威力強大，更麻煩的是，若人的免疫力變低，潛伏在體內的菜花病毒就容易復發，病情反反覆覆，造成生活上的不便。

●針對菜花的治療 中西醫治療觀點各有不同

針對菜花的治療，黃慶雲進一步分析，中西醫治療觀點有所不同，以西醫來說，主要可分為電燒、泠凍、外敷藥膏治療。而侵入的治療很容易破壞皮膚組織細胞，尤其電燒手術需要較長修復期，且無論採用何種治療方式，很容易復發、讓人痛苦不堪，尤其女性患者精神壓力更大。

黃慶雲說明，不同於西醫針對病灶的治療方式，中醫講求的是調節免疫力、增加身體的解毒能力，祛除病灶。治療方法主要透過內服金銀花散產生排毒、消疣、提升免疫力的作用，同時搭配外用的蒲公英、冇骨消萃取液，加速病原體脫落，降低復發機率，藉此根除病源。若患者發現自己感染菜花，應偕同伴侶就醫檢查治療。

●菜花並非難治之症 中醫建議這樣做好得快

不過菜花治療速度因人而異，黃慶雲提醒，若患者的體質沒有調養好，在過年期間還連續不規律的生活作息、暴飲暴食、大量攝取酒精……等等不良習慣，可能就會使原先快要康復的菜花再度爆發，建議治療期間仍應保持充足睡眠、避免菸酒和辛辣食物，並留意個人衛生習慣、維持固定性伴侶。

黃慶雲提醒，原則上，菜花並非難治之症，只要經專業醫師診斷，耐心服藥並配合外部用藥治療，最快1、2個月就能有明顯改善，持續用藥至痊癒後，仍須避免再被感染。即使和家人團聚值得開心，飲食方面仍應適可而止，以免因食物的屬性影響藥效，甚至影響病情控制。