儘管俄國16日宣布已將部分軍隊撤離邊境；但包括美、英與北約的官員，都表示莫斯科仍朝俄烏邊境增兵。事實上，根據18日曝光的最新衛星照顯示，在距離烏克蘭邊界以北50公里的盧尼涅茨空軍基地（Luninets），俄軍仍部署Su-25地面攻擊機與S-400等裝備。美官員更估計，俄方在烏克蘭一帶的兵力已達19萬人。
根據《美聯社》曝光的最新衛星照，俄軍在白俄羅斯的盧尼涅茨空軍基地仍部署32架Su-25地面攻擊機、直升機、S-400防空飛彈系統、地面部隊裝備，以及無人飛行載具部隊。
※俄方總兵力已達19萬
《美聯社》18日引述美方評估，認為包括俄國支持的烏克蘭境內分離主義分子、俄國國民兵與在克里米亞的俄國軍隊，總兵力已達19萬人，而非15萬人。
1名國防官員更表示，部署在烏克蘭邊境一帶的地面部隊中，已有40%至50%進入鄰近邊境的攻擊陣地。官員還表示，俄國部署在邊境的「營級戰術戰鬥群」數量，已從2週前的83個增加到125個，每個營及戰術戰鬥群約有750至1,000名士兵。
事實上，稍早北約官員也表示，俄國總統普丁並未兌現其承諾，即將集結在烏克蘭邊境附近的15萬大軍部分撤出；美總統拜登也警告，俄國很可能在這幾天便入侵烏克蘭，還會在當地時間19日舉行洲際彈道飛彈與巡弋飛彈的試射演習。
面對西方國家指控俄國「爽約」，克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則駁斥美國與北約的說法毫無根據，並強調俄國的確有明確的時間表，要將部隊撤回基地。但俄國花了數週才集結完成所有兵力，撤軍自然不可能在1天內就全數完成。「士兵無法站起來馬上飛走，這要時間，美國的指控毫無根據」。
※北約正加強東部地區
相較之下，美國已向波蘭、羅馬尼亞部署5,000名士兵。拜登政府18日宣布，已批准波蘭以60億美元的價格，購買250輛「艾布蘭」主戰車與相關裝備。與此同時，英國也向波蘭派出數百名士兵，以及更多的軍艦與戰機；英國還將部署於愛沙尼亞的兵力數增加一倍，還派出戰車與裝甲車。
德國、挪威與荷蘭則向立陶宛增兵。荷蘭還提供烏克蘭100支狙擊步槍、戰鬥鋼盔與防彈衣、2台排雷機器人與武器探測雷達系統。
※關鍵在飛彈與火砲
《財經內幕》則分析，烏克蘭的弱點無疑是是否有能力因應俄國飛彈與火砲攻擊。換言之，烏克蘭軍隊必須使用長程火力破壞俄國的飛彈與火砲部隊，並對直接火力射程外的敵軍造成消耗，才能讓地面部隊遂行作戰任務。
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