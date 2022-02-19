儘管俄國16日宣布已將部分軍隊撤離邊境；但包括美、英與北約的官員，都表示莫斯科仍朝俄烏邊境增兵。事實上，根據18日曝光的最新衛星照顯示，在距離烏克蘭邊界以北50公里的盧尼涅茨空軍基地（Luninets），俄軍仍部署Su-25地面攻擊機與S-400等裝備。美官員更估計，俄方在烏克蘭一帶的兵力已達19萬人。

根據《美聯社》曝光的最新衛星照，俄軍在白俄羅斯的盧尼涅茨空軍基地仍部署32架Su-25地面攻擊機、直升機、S-400防空飛彈系統、地面部隊裝備，以及無人飛行載具部隊。

《財經內幕》則分析，烏克蘭的弱點無疑是是否有能力因應俄國飛彈與火砲攻擊。圖為烏克蘭士兵進行戰術演習。(圖/路透社)

俄國海軍在黑海進行火砲射擊演習。(圖/美聯社)

烏克蘭戰車進行地面運動訓練。(圖/路透社)

※俄方總兵力已達19萬

《美聯社》18日引述美方評估，認為包括俄國支持的烏克蘭境內分離主義分子、俄國國民兵與在克里米亞的俄國軍隊，總兵力已達19萬人，而非15萬人。

1名國防官員更表示，部署在烏克蘭邊境一帶的地面部隊中，已有40%至50%進入鄰近邊境的攻擊陣地。官員還表示，俄國部署在邊境的「營級戰術戰鬥群」數量，已從2週前的83個增加到125個，每個營及戰術戰鬥群約有750至1,000名士兵。

事實上，稍早北約官員也表示，俄國總統普丁並未兌現其承諾，即將集結在烏克蘭邊境附近的15萬大軍部分撤出；美總統拜登也警告，俄國很可能在這幾天便入侵烏克蘭，還會在當地時間19日舉行洲際彈道飛彈與巡弋飛彈的試射演習。

面對西方國家指控俄國「爽約」，克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則駁斥美國與北約的說法毫無根據，並強調俄國的確有明確的時間表，要將部隊撤回基地。但俄國花了數週才集結完成所有兵力，撤軍自然不可能在1天內就全數完成。「士兵無法站起來馬上飛走，這要時間，美國的指控毫無根據」。

在分離主義者控制的地區中，已出現汽車炸彈攻擊。(圖/路透社)

Are we about to see Russian propaganda images of tearful babushkas and children boarding buses in occupied Donetsk and being driven to Rostov region? Probably. Will one of those buses be blown up by 'Ukraine' for casus belli? Possibly.



Photos: Aleppo, Syria pic.twitter.com/3lfa4efAJq — Andy Scollick (@Andy_Scollick) February 18, 2022

Small car bomb explosion, looks like they may attempt to frame it as a targeted assassination attempt on an official in Donetsk pic.twitter.com/pBf3UBmzzK — ELINT News (@ELINTNews) February 18, 2022

※北約正加強東部地區

相較之下，美國已向波蘭、羅馬尼亞部署5,000名士兵。拜登政府18日宣布，已批准波蘭以60億美元的價格，購買250輛「艾布蘭」主戰車與相關裝備。與此同時，英國也向波蘭派出數百名士兵，以及更多的軍艦與戰機；英國還將部署於愛沙尼亞的兵力數增加一倍，還派出戰車與裝甲車。

德國、挪威與荷蘭則向立陶宛增兵。荷蘭還提供烏克蘭100支狙擊步槍、戰鬥鋼盔與防彈衣、2台排雷機器人與武器探測雷達系統。

美第82空降師趕赴波蘭。

※關鍵在飛彈與火砲

《財經內幕》則分析，烏克蘭的弱點無疑是是否有能力因應俄國飛彈與火砲攻擊。換言之，烏克蘭軍隊必須使用長程火力破壞俄國的飛彈與火砲部隊，並對直接火力射程外的敵軍造成消耗，才能讓地面部隊遂行作戰任務。