余姓男子涉嫌在網路上釣魚，誘騙10餘名PLG聯盟球星，以及國高中籃球隊員進行色情釣魚，偷錄下不雅影片，引起社會譁然。但這類的事件在網路上屢見不鮮，一名鮮肉男就在網路社群上控訴，在交友軟體上與一名辣姊視訊打得火熱，未料卻遭對方側錄勒索10萬元，但鮮肉男卻用一句話秒打詐騙集團，讓網友狂讚，太狂了。

一名網友前些日子在社群《Dcard》發文表示，他16日在交友軟體上認識一位姐姐，非常主動而且聊天內容非常煽情，導致原PO慾火焚身並與她視訊。沒想到視訊完以後遭對方勒索10萬元，但由於考量自身還有學貸及賺錢辛苦，便告訴詐騙集團，「影片……你們外流就好」該回答令詐騙集團惱羞成怒。

原PO表示，當天聊一聊，那位姐姐問說能不能幫她X，把他XX伸出來，腦中瞬間閃過可能會被詐騙偷拍的念頭，所以全程都配戴口罩，沒想到在內心的一番糾結下還是露出嘴唇。未料結束通話後就發現手機聯絡人全部都顯示在聊天室。遭對方要求匯款10萬，否則就外流影片。

他思考很久，最後決定跟那位姊姊說: 「賺錢很辛苦欸…你們外流就好了」對方傻眼回到:「你確定？我們沒在跟你開玩笑哦」他接著說，「確定啊～況且我也長得不差，說不定有人會喜歡，而且我也沒完全露臉」，瞬間激怒詐騙集團:「好！你給我等著，XXX是你爸對吧，看好！」他再回嗆，「OK～慢走不送哦，你這該死的王八蛋」。後來馬上接到老爸的電話，向他聲明那是詐騙，爸爸就安慰個幾句叫他不要亂搞東搞西就把對方封鎖了….

原PO最後也前往警局備案，靠著IP位置出查出該公司在緬甸、專門花錢找小姐散佈在各大交友軟體或是遊戲，並且找駭客負責駭入被害者手機。他表示遇這種情形報案也沒用，因為警察告訴他錢沒出去一切都還好，假設真的匯款了，警察會找人擋下來，有時候還擋不下來。還好最後影片只外流給爸爸，不過就當一次經驗分享給各位廣大男性，提醒大家真的不要太衝動，衝動之餘也要保護好自己的安全。