大陸央視新聞19日報導，全球矚目的2月16日「入侵日」已平靜過去，然而，烏克蘭危機卻遠未落幕。圖為烏克蘭幼稚園的牆壁遭親俄勢力砲火擊穿。(圖/路透社資料照)

大陸央視新聞19日報導，全球矚目的2月16日「入侵日」已平靜過去，然而，烏克蘭危機卻遠未落幕。盡管俄羅斯方面宣布多地俄軍結束軍演後返回駐地並公布了視訊，但是美國依舊在煽風點火，鼓吹所謂「俄烏戰爭」。拜登不遺餘力地宣稱「入侵」將在「幾天內」發生。還有美媒提出俄羅斯「入侵」烏克蘭的新時間點——2月20日。

「為什麼說2月20日讓觀察俄羅斯的人士擔憂」，美國政治新聞網16日報導，相比16日，真正需要關注的是2月20日，因為在這一天，俄白聯合軍演結束，慕尼黑安全會議也將閉幕。美副總統賀錦麗和烏克蘭總統澤倫斯基都將參會。俄羅斯可能會乘機將俄白聯合軍演變成實戰，直接對烏克蘭發起突襲。

拜登不遺餘力地宣稱「入侵」將在「幾天內」發生。

美國國務卿布林肯也表示，美方獲得的資訊明確表明，包括地面部隊、飛機、船隻在內的俄軍部隊正準備在幾天內發動對烏克蘭的襲擊。

對於美方論調，俄羅斯方面予以駁斥。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫日前表示，有關俄羅斯可能於近日進攻烏克蘭的說法，包括美國總統拜登所言，都是在製造緊張氣氛。

俄外長拉夫羅夫17日表示，美方屢屢放出所謂「入侵日」的做法是「資訊恐怖主義」。俄白演習將按計畫在2月20日結束。

央視報導，美國一而再、再而三炮製「入侵日」鬧劇，讓世人再次見證了美國情報部門一群「職業編導」的無恥與荒誕，也讓人看到了美國議題設置和輿論動員的套路有多深。前美國海軍情報部門官員約翰·喬丹表示，來自美國的戰爭預測和渲染雖然毫無根據，卻存在現實動機。

央視報導，拜登政府對內政的興趣遠大於外交，拜登政府對內政高度關注並以此塑造著美國的外交政策，美國從阿富汗撤軍是因為拜登政府認為美國人希望在「9·11」事件發生20周年之際贏得全面勝利。如今，拜登政府和美國媒體希望讓拜登好過點兒，為此渲染緊張局勢，鼓吹戰爭威脅。

約翰·喬丹強調，除了要為中期選舉造勢，拜登政府還試圖通過炒作烏克蘭危機，轉移美國國內矛盾。

央視報導，據在烏克蘭走訪觀察，烏克蘭國內整體氛圍較為平靜，民眾沒有表現出恐慌的情緒，市場上的物資也供應充足。不過，由於美國不斷渲染戰爭風險，使進出烏克蘭的飛機航班一度取消。

此外，烏克蘭的經濟也受到嚴重衝擊。出於對未來不確定性的擔憂，烏克蘭的很多出口訂單遭到取消。南部港口貨物運輸量出現大幅下跌，這導致烏克蘭經濟損失嚴重，甚至出現了大量資金外流的現象。據悉，烏克蘭經濟損失達每月20億至30億美元。