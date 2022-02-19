大陸中聯辦主任駱惠寧18日主持「香港社會同心抗疫行動會商會」視訊會議，香港《星島日報》報導，與會的香港主要地產商諾，將出錢、出地，除了騰出大量酒店房間作隔離設施，其中新世界發展願意騰出會展中心提供政府作檢測等用途，又研究借地建立臨時方艙醫院；恒基兆業地產亦樂意提供與會德豐合作的林村林錦公路二百萬平方英呎土地供興建方艙醫院等。

香港社會同心抗疫行動會商會18日在港舉行，由駱惠寧主持並講話，政務司司長李家超、中聯辦副主任陳冬和尹宗華，以及社會各界代表包括香港主要地產商和中資機構，通過視訊形式參加。

駱惠寧公布會商謀畫共16項正推行或籌畫中的防疫抗疫措施，包括由廣東到港的水路運輸新航線開通，運載生活物資及蔬菜的首班貨船，昨晚由廣東番禺開往油麻地；中資企業會保障香港供水、供油及供氣安全，及助提升香港核酸檢測能力等。

信和集團主席黃志祥、盈科拓展主席李澤楷、新鴻基地產主席郭炳聯、恒基兆業聯席主席李家傑、新世界發展行政總裁鄭志剛、華潤集團董事長王祥明、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗、粵港澳大灣區企業家聯盟主席蔡冠深、全港社區抗疫連線總召集人陳振彬等在會上發言。長實主席李澤鉅因身體抱恙未能出席，改發新聞稿。

各地產商承諾出錢、出地，例如騰出旗下飯店大量房間供政府作社區隔離之用，由數百至超過三千個房間。其中長實集團是「大戶」，將提供超過三千個房間；鄭志剛宣布新世界發展非常願意騰出會展中心供政府作檢測等用途，又會研究借出土地予政府建立臨時方艙醫院；李家傑表示恒基兆業地產動用1300萬港元全力支持香港抗疫工作，而在尋找土地方面，政府若有需要，樂意配合提供與會德豐合作的林村林錦公路二百萬平方英呎土地，興建方艙醫院。部分地產商並為旗下商戶、租戶提供協助。太古地產亦發新聞稿表示，騰出440個飯店房間供政府作社區隔離之用等。

不少地產商亦捐贈及派發大量快速檢測包，並在旗下商場等地播放宣傳片，鼓勵市民接種疫苗及介紹疫苗通行證計畫。李澤楷就宣布盈科拓展集團旗下的男團組合Mirror當抗疫大使，並為衛生署健康熱綫提供三千條客戶服務線路，回答來電市民查問。

王祥明表示，華潤（集團）將增加水路運輸航線，保障供港食品、供水、供油及供氣，又騰出符合要求的飯店予政府作隔離設施，並為檢測企業提供設備及人手等。

香港政務司司長李家超感謝大陸中央對港援助，大陸支援香港抗疫流行病學專家組4位專家，聯同8位檢測人員和兩台移動核酸檢測車、1台物資運輸保障車，前日率先抵達香港開展工作。