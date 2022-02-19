【愛傳媒滾動力頻道專欄】將邁入百歲建築的聲音光年，原本是日治時期高官的官舍，當初接手管理的磐石文創董事長，看見這正在凋零毀壞的古蹟老宅，不顧成本的用自己收藏的百年檜木進行修復，還原成百年前的樣子。

然而百年前在官舍裡的人們，使用留聲機播放音樂作為生活娛樂，磐石文創在留聲機與黑膠唱片的收藏更是世界紀錄，其中，在聲音光年裡收藏了百年前愛迪生曾經使用的留聲機，以及百年前的滾筒黑膠。

磐石文創相信，很多美麗的事物是無法數位化的，類比時代的美，也是數位化的方便比不上的，如果不好好的保留下來，我們又怎能讓我們的下一代好好的、近距離的去體會呢？

在數位的洪流裡，喧鬧的台北市，有這樣的一個場所，歡迎你走進來，聞一聞老木頭的味道，聽一聽百年前的聲音，體會這些百年的美。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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