【愛傳媒簡秀枝專欄】是什麼重大打擊，會讓一位醫生兒子，把自己神隱匿藏起來，設下法律路障，棄藝術家父親的美術史定位於不顧！？令人百思不解！

為了台灣前輩藝術家蕭如松（1922-1992）百歲冥誕紀念活動，動員所有管道，希望「及時救援」，讓遺憾降至最低。感謝包括文化部高層、法律金融學術界友人，不惜透過外交管道，希望找到可能突破點。

截至目前，最迫切的是找到蕭如松在日本行醫的獨子蕭正竹（日本名：坂野正竹）；其次，了解萬國法律事務所，既然接受委託，為什麼一直冷處理，讓所有的探詢的信函、留言、電話，都石沈大海，甚至直接説：「不太方便說明！」

難過，落寞心情，無以復加，這是一個跟時間賽跑的良心工作，但是怎麼會變成這樣，百思不解！

以下是這幾天，各界回應狀況：

文化部高層傳來的簡訊：「我已經把您Fb訊息，傳給文化部日本文化中心王淑芳主任，請她試試看有沒管道可以查詢！」

文化部日本文化中心王淑芳主任輾轉的回覆：「 蕭如松的兒子既然在日本，也有可能改日本名，知道他的日本名嗎？我認識日本這邊台灣醫師會的會長，我請他協助查一下認不認識蕭如松的兒子，只能先從中文名來查。我明天也請教一下領務組及僑務組，有沒有可能查得到台僑的資料。」

第二天文化部日本文化中心王淑芳主任又傳回查詢進度：「 1、我早上去代表處開會有請代表處領務組協助，組長告知去年新竹文化局就有來公文請代表處協助查詢，但是代表處所有的資料是10年前蕭醫師來代表處辦理護照時留下的資料。地址：東京品川區平塚1-6-14，401號房，電話：080-2092-7253、03-5498-1601

去年領務組有發公文給蕭醫師，但是信被退回，查無此人，打電話也都沒有人接，顯然代表處留存的10年前的資料應該已經舊了。

領務組說蕭醫師的護照2020年到期，到現在都沒有來更新，但是因為他已經歸化為日本國籍，改名為坂野正竹，所以他即使不用台灣護照也可以自由進出台灣，因此也不需要來代表處了，也就是說代表處的資料應該不是他現在居住的地方。

2、今天上午次長傳過來的資料有醫師診所的訊息，我中午請我們的僱員直接到診所去看，診所還在，僱員有進去查詢，對方說現在的醫生是兩三年前承接蕭醫師的診所，跟原來的蕭醫師沒有任何關係，也不知道蕭醫師現在的聯絡方式。

我們中心同仁評估，現有承接的醫師就算知道聯絡方式也不可能告訴我們，因為日本人對個資非常嚴格，絕對不會透漏相關訊息。

3、我有請教領務組還有什麼辦法可以找到？他們說找日本的警政單位一定可以查得到現在的聯絡方式，但是通常這是有犯罪行為的時候才會透過警政單位 ，而且如果警察去蕭醫師家按門鈴，醫師一定會非常生氣，反而會是反效果，所以這條路也不可行。

4、看樣子這個醫生是不想要讓人家知道他的訊息，我現在剩台灣醫師會的會長還沒聯絡上，他也是牙醫，希望他認識，後續如果聯絡上有什麼結果再跟您報告。

5、另外代表處的蔡副代表也在找蕭醫師，他跟我說蕭如松老師是他竹東高中的老師，是他高中同學傳來老師的訊息，所以他也想盡力看看，他說感覺好像是有家務問題。

剛剛聯絡上台灣醫生會會長，他說他不認識蕭醫師，但是他可以幫忙在醫師圈裡面詢問，等有結果會告訴我。

他有跟我說，在日本的很多台灣醫生，比較像文化人一樣，不跟人家聯絡的一個重要原因就是，比較孤僻，想要一個人自給自足、快樂的過日子，不想受干擾。 」

學術界某教授：「我問過在日本長居的呂采芷，她說，日本規定不能雙重國籍，所以他拿了日本國籍，就必須放棄台灣國籍，照規定的話就不能更新護照了。呂采芷也是竹東人，她說在日本打聽看看。」

數天後，該教授又傳來訊息：「呂采芷在日本還沒有找到蕭正竹的訊息，但是她從二叔聽來，二姑與蕭如松，「他們是在中山國小同事，期間很短，可是不見的只有在同事期間才當模特兒，所以以她為模特兒的作品到50年代末都可能有。因為我姑媽到50年代末結婚前一直都住在竹東，蕭也一直在竹東那一帶教書。」 我們都以為早期蕭如松以妻子為模特兒，沒想到還有一位年輕的呂老師也是模特兒。 」

另外，金融界熱心友人，他人脈廣闊，古道熱腸：「萬國法律事務所，我很熟，是那一位律師？我來協調！」

兩天後稍來訊息：「xx ，經過內部詢問，回覆如下：不太方便說明！」

台北友人也幫忙連絡萬國法律事務所，直接洽會陳傳岳律師，得到的回覆是：「基於律師的職業道德與倫理，他們不可過問律師接案的狀況，除非同一個Team才可約略知悉結案的狀況，但內容也不可過問，所以他無法協助查出吳姓律師的姓名。」

陳傳岳律師反而建議：「應該回頭去詢問委託人，因為律師會堅持委託人的意志，解鈴人還是繫鈴人！」

又有熱心朋友稍來訊息：「竹東有一位徐碧珍代書，蕭如松是她竹東高中的美術老師，她說新竹縣政府文化局從去年開始就在幫蕭如松規劃展覽、徐代書也都有在參與中。她提到跟蕭正竹談的內容最主要可能會在版權這塊、目前有一個松風畫會、都在做些有關蕭如松的事情、主要是一位劉老師在負責。新竹縣政府文化局已經部署展覽事宜多時，跟他們聯絡應會有眉目。」

典藏同事，2月17日也傳來訊息：「新竹縣文化局局長看到社長FB ，關於蕭如松的PO文，想跟社長會面！」

「局長看您方便的時間，是在新竹見面好，還是邀她來台北？」「都好，客隨主便！」

聽天由命，繼續努力與等待！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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