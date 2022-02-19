過完農曆新年後，終於可以重新恢復打掃環境、整理收納居家雜物了。有些在年前購屋的民眾，會選擇在年後搬家，趁著新年新氣象，給自己嶄新的一年。第一次搬家的人一定千頭萬緒，不知從何下手，如何整理，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》的關鍵字調查，提到搬家最常出現的就是「搬家公司」、「搬運」、其他還有打包、整理、家具、麻煩….等等。專家表示，搬家其實只要抓住三個關鍵，就能夠輕鬆簡單的移動到新環境。

▲搬家熱門關鍵字中，網友最關注「搬家公司」。

#做好斷捨離

搬了十多次家的房產達人Sunny表示，搬家前要先想清楚，該留的該丟的有那些物件，依據要入住新環境的大小、家具配置來評估。大約在一個月前一定要開始動手打包。信義居家也說，年節期間大家禮尚往來，有很多空箱空盒空瓶罐，趕快整理回收，還有趁著換季，剛好可以將厚重的冬被冬衣洗乾淨收起來，也把不穿的舊衣回收整理，讓新家的空間坪效放到最大。

#評估搬家方式

搬家最重要的就是要找好搬家貨運公司來協助搬遷，信義居家表示，以3.5噸搬家貨車的價格來看，每車約2800-3800元左右，要看搬遷距離、有無電梯、還有是否有大型物件像是鋼琴、超過門框的家具需要吊掛等等、還有要評估自身是否需要更精緻的服務，類似專人打包、裝箱、購買大型的紙箱。

如果本身是小資族或是學生族，要搬遷的物品不多，也可考慮自行搬遷，或者找回頭車 (小辭典：利用車輛的往返空檔，空間較大的時候，將您要搬運的物品或傢俱，一起帶往目的地的搬運服務。 )，都可以省下一筆搬家費用。

#尋找優質廠商

信義居家表示，優質的搬家廠商多會事前估價，估價單與合約會有明確的搬家清單與損賠條款，費用與搬遷日期也會明列，比較不會有臨時加價、裝車時故意少搬的問題。

以搬家技巧評估來說，包含物品防護、裝箱技能…等，消費者可多參考網路評價、口碑、規模較大的居家服務平台，或經具公信力平台認證的搬家廠商，服務過程多有標準作業流程，面對損壞也有完整的理賠規範與標準。

這些都準備好了之後，搬家當天的注意事項：

1.信義居家提醒，搬家當天若是有無法顧及的長輩、孕婦、小孩、寵物等，盡量安排不要在搬家現場。

2.需確認搬遷物品是否有基本防撞包裝、議定搬遷的物品是否全部上車及確實堆疊、出發前確認路線與抵達時間等。

3.抵達目的地後，確認車上物品都已清空並放置至指定位置，驗收時則須特別注意物品是否無碰損，而大型家具需特別留意拆裝問題，例如床組再組裝回去時，是否有缺少零件、組裝後是否穩固等。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

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