一旦愛上就會無怨無悔付出！

近期Netflix熱播台劇《華燈初上》，觀眾除了熱衷猜測兇手到底是誰，也相當醉心於角色間的感情世界，劇中女角色為愛不惜一切，默默付出不求回報甚至鋌而走險，簡直到了「愛到卡慘死」的境界，其實現實生活中，也不乏這樣為愛忍氣吞聲的癡情男女。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議「愛到卡慘死」會出現哪些症狀，如果自己深陷於感情困擾，不妨來看看是不是中了以下幾項吧！

NO.10吵架千錯萬錯都是自己的錯

「都是你害的，我才會⋯⋯」你曾聽過這句話嗎？只要遇到任何爭執，對方永遠不會認為自己有錯，反而會將錯誤都往你身上推，讓你背負深深的罪惡感，久而久之你也會變得自卑、沒自信，在相處的時候更小心翼翼，害怕一不小心又做錯了什麼，又因罪惡感而不敢離開這段關係，形成惡性循環。其實仔細想想，有時你根本沒做錯事，「都是你害的」這句話只是對方不想為自己人生負責的藉口罷了。

虐心指數：✭✭✭

NO.9親友苦勸仍離不開渣男渣女

雖然感情是兩人之間的事，不過身邊的親友偶爾還是能從蛛絲馬跡，幫你察覺對方是不是錯的人。

當你半夜打電話給朋友訴苦，或是回家哭著向家人描述你的感情問題，親友們都覺得不太對勁、勸你快逃離這段感情時，很可能就是一種警訊，有些人卻會「越反對我越愛」，反而更深陷其中、無法離開，最後自己渾身是傷，才曉得原來是遇見渣男渣女。

虐心指數：✭✭

NO.8接受伴侶控制自己交友圈

單身的時候，你擁有很多朋友，生活多彩多姿，沒想到跟他交往之後，不管去哪都要每分每秒報備，否則就會接到奪命連環叩，甚至伴侶還會嚴格禁止你跟朋友見面，管控你的交友狀態，讓你的生活圈越來越小，最後生活只剩下愛情，你卻甘之如飴，以為這樣才叫做「尊重伴侶」。真正健康的關係，應該是兩個人各自獨立，有自己的人際關係，彼此互相分享生活圈發生的趣事，而不是讓生活越來越狹隘。

虐心指數：✭✭✭

【網路溫度計】提醒您－◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110◎反霸凌專線：0800-200-885

NO.7無條件相信對方被騙也甘願

「信任」是維持感情的關鍵之一，你以為愛就等於無條件的信任，對方在做錯事、說謊之後，總有他的一套話術說服你，不然就是放大絕說「你如果愛我就應該相信我」，合理化他所做的一切，你也傻傻相信他的說詞，對謊言睜一隻眼、閉一隻眼。其實到最後你也知道是自欺欺人，但面對現實實在太難了，寧可假裝什麼事都沒發生一樣，繼續留在這段關係。

虐心指數：✭✭✭✭

NO.6傻傻答應拍攝私密影片照片

當兩人愛得濃烈時，有些人會想用照片或影片紀錄，拍攝清涼或裸露的畫面，如果你拒絕不願配合，對方就會用「情侶都會拍這些啊」、「你不拍就分手」等理由慫恿你，若是不幸分手了，有些「恐怖情人」甚至會用私密照片或影片當作威脅手段，加上現在科技發達，要是哪天照片或影片被外流，後果不堪設想，因此在拍攝前務必深思。

虐心指數：✭✭✭✭✭

NO.5被暴力對待仍相信他會改

感情中的暴力事件層出不窮，有些受害者就算被拳打腳踢，仍然為加害者辯護「他只是情緒一時失控」，每次他都承諾你不會再發生暴力事件，你也相信他會為你改變，但最終還是重蹈覆轍。先前立委高嘉瑜被前男友家暴，引起各界譁然，許多人對親密關係中的暴力議題更加關注，遇到類似情況也懂得尋求協助。

虐心指數：✭✭✭✭✭

NO.4苦當感情小三從沒怨言

「我知道你有正宮，但我只想待在你身邊就好！」你也當過這種不求名份、只求相愛的感情小三嗎？明明想跟他一起度過節日、一起做平凡情侶會做的事，他卻總用「正宮」當作藉口拒絕你，將你隱藏起來，你等著等著以為自己終會迎來幸福結局，殊不知這樣腳踏兩條船的人從來不會是你幸福的歸宿。

虐心指數：✭✭

NO.3為了對方傷害自己身體

不時會看到有女性為了渣男懷孕，渣男卻強逼墮胎，事後也不聞不問的事件；也會看到有人為了心愛的人做出傷害自己身體的案例，嚴重的話還可能造成身體一輩子的後遺症。其實不管再愛對方，都必須要好好保護自己，擁有健康的身體才是美好生活的基礎，下次再為對方傷害自己身體時，問問自己「這樣真的值得嗎？」

虐心指數：✭✭✭✭✭

【網路溫度計】提醒您－◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110◎反霸凌專線：0800-200-885

NO.2被當ATM欠錢不還也不追究

「我最近手頭有點緊，你可以先幫我付嗎？」聽到愛人這一句話，有些人就會馬上拿出大把現金借給對方，被當提款機也甘願，甚至落入詐騙手段，辛苦賺的錢永遠要不回來。

先前就有小資女明明賺得不多，卻幫愛人負擔所有生活費、買車當作禮物，嚴重影響到自己原來的生活，令網友大嘆「請清醒點好嗎？」

虐心指數：✭✭✭

NO.1伴侶多次劈腿卻選擇原諒

「抓到劈腿證據了，但是我捨不得分手⋯⋯」許多網友分享親身經歷，明知伴侶愛上別人了，但看到他下跪認錯，仍然會想再試試看彼此能不能「回到從前」，假裝兩人還是一樣恩愛，但在夜半時候，還是會想起被背叛的種種。

網友也表示，遇到劈腿的伴侶，就算當下選擇原諒，事後還是會疑神疑鬼，兩人之間的信任不再，關係也回不去了。

虐心指數：✭✭✭✭

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月05日至2022年01月04日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『愛到卡慘死症狀』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」