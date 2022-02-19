網紅「閃亮亮」自從退出 YouTube 頻道「硬漢兄弟」後，人氣不減反增，還另外開設了個人的 YT 頻道，持續圈粉！擁有「F 罩杯」的她，不僅車頭燈傲人，還有著一雙纖細美腿。近日，她上傳了一組曬鞋照，立刻靠著姣好曲線引發熱議。

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只見她腳踩 NIKE Air Jordan 1 的中筒球鞋，放鬆的坐在沙發上，當場露出一對白皙的「大腿根」，邪惡視角讓人看得小鹿亂撞。由於該篇貼文是在大年初四發布，也因此釣出另一位 YouTuber 阿滴留言回覆：「出事了出事了」，引來網友熱烈討論。

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去年此時，閃亮亮也靠著一組替男香沐浴精宣傳的照片在網路上造成轟動，當時只身穿一件深 V 白色背心的她，也大方曬出豐滿的 F 級事業線，吸引近 10 萬人按讚朝聖，足見超夯人氣！

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此外，她近年也活躍於 YouTube 界，頻繁地更新影片分享生活點滴，可愛的笑容搭配甜美的嗓音，一舉一動都能引發外界關注，而她同時也是人美心善的代表，經常在社群上轉發各種救助流浪動物的資訊，持續擄獲廣大網友的心。

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