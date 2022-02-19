國民黨中常會16日核定黨主席朱立倫宣布的「中央選舉提名委員會」8人名單，負責核定年底九合一選舉提名。新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕、兼任黨副主席的嘉義市市長黃敏惠17日卻都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒。孫文學校總校長張亞中也反問朱：「為什麼事前沒有跟大家做溝通？」強調此案讓外界感覺沒做好事前溝通就倉促推出，會懷疑黨中央的決策效能，對黨的形象並不好。

根據香港媒體《中評社》18日報導，張亞中17日受邀為國民黨桃園市議員擬參選人張碩芳站台，針對媒體詢問朱立倫成立中央提名委員會，卻同時遭侯友宜、盧秀燕婉拒，此事會否影響六都及2022縣市長提名作業？張表示，黨主席必須負所有成敗責任，至於用哪些人、希望哪些人擔任提名委員，權力是在黨主席身上，但是讓整個黨員能夠了解到他的考量是什麼，了解決策是怎麼做出來的，這點非常重要。

至於侯友宜、盧秀燕等現任大咖諸侯都婉謝朱立倫的邀請，張亞中直接反問朱立倫：「為什麼事前沒有跟大家做溝通？」張更質疑，如果能夠做妥善安排或溝通後再推出來，是不是會更好一點？

不僅如此，張亞中也指出，朱立倫被拒絕的消息讓一般人看到，會覺得原來所公布的竟然有人不接受，會影響國民黨團結印象；外界也會感覺，國民黨並沒有做好事前溝通就倉促推出，不僅會懷疑黨中央決策效能，也對黨的形象產生負面影響。