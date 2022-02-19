情侶之間常常會為錢吵架，有女網友就抱怨「射手男友」超小氣，並列出男友種種伸手討錢的行為，最誇張的是，男友坐高鐵北上陪她看演唱會的車錢都要討，無奈表示「是不是該放生了？」貼文引起網友熱烈討論，不少人覺得是人的問題，與星座無關。

一名女網友在Dcard發文表示，她一直以為射手座很大方，不過她交的射手男友卻很小氣，像是兩人某次出門用餐，原PO詢問男友是否要點小菜後，男友沒有很想吃卻讓她點，想不到結帳時，男友竟不付小菜的費用，說「剛剛小菜是妳要點的」。

不過最讓原PO生氣的是，原PO日前約男友去聽演唱會，達成共識後，她就先訂票，不過是刷媽媽的卡，所以請男友要匯演唱會票錢給她，結果男友竟說自己當天要從台中搭高鐵過去，演唱會費用是否要扣掉高鐵的錢？這讓原PO超傻眼，直呼「為何我遇到的射手男是這樣摳啊？是不是該放生了？」。

貼文引起熱烈討論，有不少人幫射手座講話，「跟射手男沒關係謝謝」、「我也射手但我不會這樣」、「這跟星座無關，你是遇到一個摳門男」。其他網友則表示，「你們還是學生嗎？如果都是的話還稍微可以接受」、「他只是不愛你，所以對你斤斤計較」、「叫他坐客運上來比較便宜」。