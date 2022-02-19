有多項性侵前科的陳姓男子，2018年透過友人介紹認識12歲的女童，他誘騙對方到西門町一處停車場廁所性侵後，還以手機拍下過程加以恐嚇，少女最後認清事實，嗆對方將她當「肉便器」、「為什麼我要面對這種壓力」，父母查出真相後報警，刑事部分陳男遭判囚7年6月定讞，女童及父母求償100萬元，台北地院全部判准。可上訴。

根據判決書，陳男2018年在友人介紹下認識少女，由於過去曾聽友人轉述少女自拍裸照傳給別人，便謊稱自己手中也有一份，恐嚇少女若不跟他上床，就要散布裸照，少女最後遭強逼到西門町某立體停車場男廁內遭性侵，還遭陳男用手機拍下性愛畫面及裸照。

但少女很快發現陳男意圖，還抱怨陳每次見面就要上床，甚至以補習及父母不准出門為由想躲避，未料陳男立刻恐嚇要把裸照PO到臉書社團，甚至闖到少女家直接交給父母。

但少女也很強硬，還傳訊直嗆陳男「你明明就只是把我當肉便器，我找男朋友，是要會保護我會關心我，你藉著男朋友的名義，玩我的身體，還拿照片說要發社團，你這樣不叫做男朋友」，「如果你真的把我當女朋友，你會讓我的身體被看到嗎?」

但陳男仍持續恐嚇，讓少女再嗆「為什麼一個國中生要面對這種壓力？」、「我到底憑什麼要一直跟你交往，我們差了幾歲？」

因為陳多次傳訊恐嚇女童，她因行為舉止出現異狀，父母查出真相報警處理，檢方起訴後，陳男被依妨害性自主罪判刑7年6月、恐嚇罪4月徒刑定讞；民事部分，台北地院判決陳須賠償100萬元。可上訴。

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