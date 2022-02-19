美國總統喬·拜登（Joe Biden）今天在記者會上表示，他確信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）決定入侵烏克蘭。

拜登援引美國情報部門的情資說，評估已經改變。到目前為止，我確信他（普丁）已經做出了決定，我們有理由相信這一點。他重申，襲擊可能在未來幾天發生。

針對俄羅斯今天開始進行的核武演習，拜登表示，他不認為普丁會真的動用核武，普丁可能是想藉此來說服全世界他有能力改變歐洲動態。儘管他不能真的使用此一方法（核武）。我現在沒法說美國的演習會不會比俄羅斯多。因爲他（普丁）的想法很難解讀。

拜登重申，如果俄羅斯確實入侵，將對俄羅斯實施大規模經濟和外交制裁，並敦促普京重新考慮他的行動方針。他說，美國及其西方盟友比以往任何時候都更加團結一致，以確保俄羅斯為入侵付出代價。

美聯社今天報導，一名不願透露姓名美國國防官員在討論美國內部軍事評估時發表了講話。他表示，估計部署在烏克蘭邊境附近的地面部隊中有 40％ 至 50％ 已進入靠近邊境的攻擊陣地。

這位國防官員還表示，部署在邊境地區的俄羅斯地面部隊（營戰術大隊）的數量已從2週前的 83 個增加到 125 個。每個營戰術組有750到1000名士兵。