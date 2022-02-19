澎湃新聞19日報導，「正義和公平也許會遲到，但從未缺席。」東京奧運會女子鉛球冠軍鞏立姣在2019年遞補成為北京奧運會銅牌得主後，在社群媒體寫下的一段話。3年後，當時的感慨如今有機會用在「百米飛人」蘇炳添和他的隊友們身上。18日深夜，國際體育仲裁法庭(CAS)通過官網發布公告稱，由於英國田徑運動員吉津杜·烏賈違反相關反興奮劑規定，英國隊在東京奧運會男子4×100米接力項目中的參賽資格被取消，獎牌等也將被收回。

在2021年8月6日進行的東京奧運會男子4×100米接力決賽中，義大利隊獲得冠軍，英國隊第2個衝過終點線。由湯星強、謝震業、蘇炳添、吳智強組成的中國隊以37秒79完賽，排名第四。由於英國隊成績被取消，中國隊或遞補獲得銅牌。

不過，最終的決定以及何時才能正式遞補獎牌，還沒有一個具體的時間表。

參照此前中國運動員遞補獎牌情況，劉虹遞補的倫敦奧運獎牌等了8年時間，而鞏立姣遞補的北京奧運會獎牌更是等了11年。

這樣的「遺憾」，中國運動員們在過去幾屆奧運會經歷過不少，其中就包括了蘇炳添當時想要「借獎牌」的鞏立姣。

2008年北京奧運會，年僅19歲的鞏立姣以19米20的成績排名女子鉛球第五。不過此後，亞軍和季軍米赫涅維奇、奧斯塔普丘克都未能通過藥檢，鞏立姣因此遞補獲得了銅牌。

隨後的2012年倫敦奧運會，鉛球銀牌得主俄羅斯人克洛德科在新一輪重檢後，又被查出服用禁藥。鞏立姣又在沒有站上領獎台的情況下，成為了奧運銀牌得主。

「對我真的太不公平了。」2017年8月，在那片曾經的「傷心地」贏下世錦賽冠軍後，鞏立姣就眼含淚水談起這一切，「五年前還是歷歷在目，我回去之後才告訴我第二名，我相信今年的幸運之神一定會站在我這邊。」

倫敦奧運會上同樣遞補得到獎牌的還有劉虹——倫敦奧運會女子20公里競走亞軍、俄羅斯選手卡尼什金娜獲得亞軍，被爆出服用禁藥的醜聞，她在倫敦奧運會上的銀牌被收回。劉虹拿到倫敦奧運會銅牌。

此外，倫敦奧運男子50公里競走冠軍科德亞普金同樣因為違反興奮劑規定，被剝奪倫敦奧運會金牌。司天峰相應遞補奪得銀牌。

更早之前的北京奧運會上，由於排名靠前的運動員藥檢未過關，中國田徑運動員張文秀和宋愛民分別遞補獲得了北京2008年奧運會女子鏈球銀牌、女子鐵餅銅牌。

報導稱，零容忍一直是中國反興奮劑的立場。這麼多年來，中國體育一直堅持著「拿乾淨的金牌，拿奧林匹克精神的金牌，拿遵紀守法的金牌」。據中國新聞社此前報導，東京奧運會期間，中國體育代表團運動員共接受興奮劑檢查226例，均未出現異常情況，確保興奮劑使用「零出現」。

2020年12月26日，大陸十三屆全國人大常委會第二十四次會議表決通過刑法修正案(十一)，增設了與興奮劑有關的罪名，此舉標誌著興奮劑違法行為正式「入刑」，為依法打擊興奮劑犯罪行為提供了堅強的刑法保障，這也體現了中國堅決打擊各類興奮劑違法違規行為的決心。