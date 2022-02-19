藝人黃云歆加入浩角翔起主持的旅遊網路節目《鬧著玩》後，知名度大開，常在社群網站分享日常的她，透露搭小黃時驚見司機整路玩手遊，沒想到向警方檢舉時，卻得到不成立的結果，讓她相當傻眼。

黃云歆在instagram限動曬出一段影片，只見當時她坐在計程車上，小黃司機卻整路玩手遊長達20分鐘，沒想到於警局報案系統檢舉違規時，居然要填寫事發路段，讓她不解表示：「一整條路都在玩是要怎麼有詳細巷弄地址」，最後得到不舉發回應，主要是「非以手持方式使用手機恐有疑慮」為由遭拒，讓她無奈表示：「早就猜到會這樣，因為法規就是手機沒拿到手上就不算，所以一開始沒有很想檢舉，不過該做的事還是要做才對」。

黃云歆曬出司機開車玩手遊的影片。（tanniehuang IG）

沒想到前往派出所詢問時，女警要求她把影片補件給海山分局，對此，黃云歆表示檢舉時就有附影片，但得到不舉發回應，才會到警局詢問，沒想到女警卻不斷重覆講法規，甚至反問：「你們有在聽我講話嗎？法律就是這樣，我們是照法條做事」，讓她忍不住回應：「所以意思是那個司機要鑽法律漏洞，我們沒有辦法採取行動對嗎？」沒想到遭女警怒嗆：「妳講話不要這麼尖銳」，讓她委屈表示：「搞得自己像刁民，還要反安撫女警情緒」。

黃云歆貼出相關條文規範。（tanniehuang IG）

黃云歆請教律師後，才知道早有條文規範，「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣三千元罰鍰」，至於邊開車邊玩手機遊戲，如何確保行車安全的應變能力？法律也明定「其他有礙駕駛安全之行為者」，也可作為處罰依據。