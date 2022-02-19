作家曹雨撰寫的新書因書中的「大陸」用字全部被改為「中國」，以致出現離譜錯誤，連哥倫布發現新大陸都變成發現新「中國」！曹雨為此怒批出版社連校對都沒履行。此事在批踢踢等網路引發熱烈討論，許多網友都批出版社離譜，簡直是笑話。

大陸作家曹雨昨（18）日晚間在臉書發文，指出自己的書《激辣中國》在台灣出版，但書中所有的「大陸」都被機械式替換成了「中國」，但他強調因書中所用的「大陸」其實都是continent，指的是新大陸、歐亞大陸之類的內容，如此一改，書中竟出現「哥倫布發現『新中國』是辣椒得以從美洲傳播到全世界的契機」等內容，相當詭異。

曹雨說，出現如此離譜的錯誤，明顯是出版方篡改了作者的原文後，連校對這樣基本的印前工作也懶得履行，結果就成了現在這副模樣，怒批「這已經不是『疏忽』能夠解釋的了，這是根本沒有職業操守才做得出的事情！」

曹雨批評，此行為不尊重作者、不尊重讀者，「徒為所謂的『政治正確』而做出一些貽笑後世的愚行」。

相關內容也在臉書、PTT引起數百則討論，網友紛紛表示「笑死，校稿的是在睡喔」、「直接取代，也太懶了吧」、「這也太不尊重作者了」、「在書店工作的我坐等出版社的下架通知」、「原先還以為這是出版社的行銷手法，但是越看越不對，這個已經不是行銷，這個是『行笑』了吧」、「講個笑話：台灣有言論自由」、「台灣終於也開始自我審查了」。