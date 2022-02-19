中央氣象局發布低溫特報指出，寒流南下，今日下午起各地明顯轉，今晚起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日降雨範圍將逐漸往南擴展，氣溫驟降，愈晚愈濕冷；今晚北台平地最低氣溫已可降至9度左右。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日、下週一受這個冬季最強冷空氣影響，伴隨很多的水氣，各地有雨；雨勢時大時小，中間有空檔、北少南多。明日至下週一晨，本島平地最低氣溫約可降至7度左右，但少了「輻射冷卻」加成，只憑最強冷空氣，就要突破這個冬季的平地最低溫紀錄(12月4日竹苗平地曾降至5.9度)？恐怕沒那麼容易！但台北測站首度降至10度左右(「寒流」)，北台灣高溫僅在12度上下，其他各地大多也是整天的陰雨、濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。下週一白天起各地持續有雨。氣溫略回升、仍很濕冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週二各地持續有雨，中間的空檔、北少南多；氣溫續回升、仍偏濕涼；下週三「鋒面」及另一股冷空氣南下，各地明顯降雨、氣溫下降；下週四「鋒面」已通過東移，迎風面有雨、背風晴，連續多日大範圍多雨的型態終於改變，下週五西晴東偶雨，降雨更少。