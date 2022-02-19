LEGEND! My type of guy!! https://t.co/QaHTlBAbJn — LeBron James (@KingJames) February 17, 2022

沒想到湖人「小皇帝」詹姆斯要用這種方式發洩內心不滿！眼見剛拿超級盃冠軍的洛杉磯公羊總管史尼德，在冠軍遊行時穿上寫有「他X的選秀權！」自己頭像T恤，詹皇隨即轉發這張照片，更寫著，「傳奇！我們不謀而合。」似乎暗中嘲諷湖人高層毫無作為。

史尼德向來不相信所謂利用選秀權培養未來球星作法，反而喜歡利用選秀權去交換到即戰力球員，企圖用最短時間打造冠軍球隊，沒想到今年終於讓他「偷雞」成功，幫助公羊在超級盃險勝辛辛那提孟加拉虎，拿到重新搬回洛杉磯的首次冠軍。

反觀湖人在今年NBA交易截止日前夕毫無動作，原本湖人有機會用韋斯布魯克跟火箭換回沃爾，卻因湖人不肯放棄2027年首輪選秀權，導致交易無法成真，湖人總管佩林卡甚至放話想在球員買斷市場找尋好手，到現在也沒有任何收穫。

畢竟湖人打完上半季，只拿27勝31敗、排名西區第9的難看戰績，「一眉哥」安東尼戴維斯還在前役不小心扭傷右腳踝，預計最少需要缺席4周時間，湖人在交易截止日前的毫無動作，當然會讓詹姆斯更加不滿，沒有直接指名道姓罵人已算客氣了。