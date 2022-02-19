天氣冷不少民眾選擇泡湯暖身體，但年長者與罹患心血管疾病的人要特別注意，因為溫差會使血管急速收縮，容易誘發心肌梗塞，醫師提醒，若出現左胸悶、喘、頭暈、心悸、噁心與呼吸困難等症狀，請盡快就醫。

近日氣溫暴跌，不少民眾規劃周末去泡湯暖身體，對此，醫師提醒，泡湯會使身體周邊的微血管擴張，血流多灌注於體表、臟器的血流量少，雖然會使血壓降低、舒緩身體，但心臟冠狀動脈血流量減少，對本身有心血管疾病與心絞痛病史的人，可能會誘發急性心肌梗塞，所以泡湯要特別注意。

衛福部也整理出天冷5大泡湯原則，首先「天冷不宜長時間泡溫泉」，時間最好別超過15分；接著就是「慢慢起身」，因為泡溫泉會讓血管擴張、造成低血壓，太快起身恐會暈倒；再來是「泡湯前後多喝水」；三高患者則要注意「水溫」，切勿一下子沖冷水、一下子泡熱水，因為溫差會讓血管急速收縮，容易誘發心肌梗塞或缺血性中風；另「避免飯後泡湯」，吃飽最好等2至5小時候再泡。

另近幾年有不少名人都是因為心肌梗塞猝逝，像是藝人高以翔、小鬼（黃鴻升）與知名導演明金成。對此，醫師提醒，如果突然出現不明原因的左胸悶、喘、頭暈、心悸、噁心以及呼吸困難的症狀，建議盡速就醫檢查。

而罹患心肌梗塞的高危險族群有5類人，分別是有家族遺傳史、罹患三高（高血脂、糖尿病與高血壓）、抽菸、熬夜、壓力或生活作息不正常的人，這些族群動脈硬化速度會加快，且因為進幾年心肌梗塞有年輕化的趨勢，提醒大家不要掉以輕心。