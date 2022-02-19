好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2016年婚變後，至今還在打離婚官司，未料最近再添一筆糾紛，原來小布不滿裘莉將共同持股的法國酒莊米拉法爾（Miraval）股權賣給俄羅斯財閥，決定告上法院。

根據外媒天空新聞台（Sky News）報導，布萊德彼特和安潔莉娜裘莉2008年豪灑2500萬歐元（約7億9000萬元台幣）購入法國東南部村莊科爾朗（Correns）的米拉法爾酒莊，這也是兩人2014年結婚的場所。

不過，洛杉磯一家法院呈交的訴訟書中指出，安潔莉娜裘莉未經布萊德彼特同意，擅自把她持有米拉法爾酒莊公司（Chateau Miraval SA）的一部份股權賣給總部位於盧森堡的烈酒商，這家公司由商人謝夫勒（Yuri Shefler）經營。不僅如此，訴訟書上白紙黑字寫著，如果布萊德彼特、安潔莉娜裘莉想要出售自己的部份股權，得要徵求對方的允許，當時他們都有同意。

布萊德彼特的律師表示，小布致力發展米拉法爾酒莊公司，投入不少資金和血汗股權，裘莉深知謝夫勒和其附屬公司會尋求掌控小布努力發展的事業，還是賣掉手中的股權，無疑阻礙小布對米拉法爾的投資，痛批根本是「無謂的傷害」。

布萊德彼特、安潔莉娜裘莉2004年因合作電影《史密斯任務》擦出愛火，不惜拋下正宮珍妮佛安妮斯頓，並在2014年完婚，兩人生下2女1子，加上裘莉扶養的2子1女，共有6個小孩，離婚後主要照顧人為裘莉，但小布也想爭奪監護權，便開打離婚官司，根據外媒2021年的報導，目前審理案件的法官不願聽取未成年孩子的證詞，讓裘莉遞狀請求更換法官，且遞狀結果還沒出爐，法官就判定小布獲得共同扶養權，知情人士曝裘莉應該會再上訴。