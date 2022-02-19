高雄市1名陳姓男子今（19）日凌晨喝得醉醺醺，敲打鄰居的住家大門，鄰居應門後，陳男醉問對方政黨傾向，鄰居未回答安撫，但陳男不聽勸，返家後持球棒折返現場後，怒朝鄰居喊「你親共齁？」緊接著二話不說持棒朝鄰居鎖喉打頭，導致鄰居受傷，警方獲報趕抵現場，將陳男依妨害自由、傷害罪嫌送辦。

警方調查，52歲的陳姓男子今晨1時38分許，喝醉酒返回三民區克武路住處，猛敲43歲的陳姓鄰居的住家大門，逼問鄰居政黨傾向，當時鄰居試著安撫陳男情緒，指他是生意人，沒政黨意象，誰做都好，但陳男不滿意鄰居的回答，掉頭返回住處。

過了幾分鐘後，陳男竟持球棒折返現場，要求鄰居下樓解釋，怒喊「你親共齁」，緊接著拿球棒朝陳姓鄰居鎖喉並敲打頭部，導致陳男頭部挫傷，警方獲報趕抵現場，救護人員先將受傷的陳男送醫治療，警方將打人的陳男帶回查辦。

陳男供述，陳姓鄰居常於夜間開車返家，因引擎聲過大製造噪音妨害安寧，一時氣不過才找對方理論，警方訊後依妨害自由及傷害罪嫌移送法辦。