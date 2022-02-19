中警六分局18日晚間規畫由副分局長陳國源帶隊，率領各派出所所長至轄內餐飲店家、KTV宣導反酒駕，提醒用餐民眾「酒後勿開車」，讓民眾直呼「好溫馨!」。(警方提供)

中警六分局18日晚間規畫由副分局長陳國源帶隊，率領各派出所所長至轄內餐飲店家、KTV宣導反酒駕，提醒用餐民眾「酒後勿開車」，讓民眾直呼「好溫馨!」。(警方提供)

中警六分局防制酒駕「三」管齊下 宣導代駕保平安

防制酒駕一直為警察之重點工作，尤其在取締執法上未曾懈怠，惟仍有投機民眾酒後未能守法，心存僥倖開車上路發生嚴重交通事故，釀成家庭破碎之悲劇。為避免酒駕致生憾事，中警六分局執法與宣導並重，展現警方酒駕零容忍之決心。

中警六分局18日晚間規畫由副分局長陳國源帶隊，率領各派出所所長至轄內餐飲店家、KTV宣導反酒駕，並送上中警六分局專屬的Q版小熊口罩，提醒用餐民眾「酒後勿開車」，讓民眾直呼「好溫馨!」。

派出所長亦向店家宣導、約制，並提供臺中市代駕服務車行名冊，若有顧客飲酒後欲駕車上路，務必攔阻並幫忙代叫計程車，落實提醒顧客「代客駕車」、「代客叫車」、「指定駕駛」三管齊下!

警六分局長蔡元戎表示，防堵酒駕有二法，警方嚴格臨檢取締與斷源防制，警方深入店家擴大宣導，主要目的就是要全民動員，事先預防酒駕行為，讓酒後的民眾無法駕車，徹底根絕酒駕的惡習。

蔡元戎特別呼籲，今年1月24日立法院三讀通過刑法及道路交通管理處罰條例酒駕相關條文修正案，提高酒駕處罰、延長酒駕累犯紀錄至10年，並新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實等規定；酒駕同車乘客連坐處分提高到6000元以上、1萬5000元以下罰鍰，請民眾勿以身試法，警方將抱持酒駕零容忍之決心，杜絕不法情事，守護市民安全回家的路。

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