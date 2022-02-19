中市清溝，先幫水溝照胃鏡！環保局以微型影像設備助攻，提升作業安全、事半功倍。（中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

中市環保局清理水溝以微型影像設備先進行勘查，溝內狹窄陰暗處也明亮可見，便於查明阻塞狀況。（中市環保局提供／陳淑芬台中傳真）

清理水溝先「照胃鏡」！台中市府環保局發揮巧思，以「微型影像」設備取代清潔員進入猶如「恐怖箱」的探勘作業，先深入水溝拍攝管道內部阻塞狀況，再評估後續清淤作業。環保局今天表示，微型鏡頭具備防水、LED獨立光源，可加裝伸縮桿及其他光源，取代第一線清潔人員鑽進溝內探勘，提升作業安全。

清潔隊員清理水溝阻塞或協助撿拾掉落溝內物，以往因無法判斷溝內阻塞情形，常須由第一線人員直接鑽進溝內查勘，在阻塞狀態不明時，偶有動物屍體或千奇百怪異物，「鑽溝」作業承受恐懼壓力。

「工欲善其事、必先利其器！」環保局長陳宏益表示，「微型影像」設備能在阻塞狀態不明時先行探查，減少隊員清溝負擔、保護隊員安全，且微型影像設備具有LED獨立光源，即使狹窄陰暗處也可照明攝取影像，兼具防水功能，也可加裝伸縮桿或其它光源，提升作業安全。

大里區清潔隊清溝達人周志揚指出，隊員直接鑽進溝內勘查，常因作業空間不足，忍受異味、徒手摸索，有時還會有腐爛的動物屍體，第一線人員心理壓力很大，以微型影像設備先行探查，可輕鬆判斷阻塞原因，讓清溝工作事半功倍。

大里區清潔隊長蕭國柱則說，水溝清淤作業相當重要，在梅雨季或颱風來臨前，為確保水溝暢通、避免阻塞淹水，大里區清潔隊去年受理水溝清淤累計長度約253公里，清運淤泥達200公噸，民眾也常請求協助撿拾掉落在水溝內的鑰匙、悠遊卡等重要物品。

環保局呼籲，民眾勿將菸蒂、檳榔渣、塑膠袋等垃圾及廢油、廚餘倒入水溝，以免孳生蚊蟲異味、影響市容。

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