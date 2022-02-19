北京冬奧會開幕式簡約精彩，處處散發著令人驚嘆的巧思。將於明天（20日）晚間舉行的閉幕式又會有哪些亮點？開閉幕式團隊在接受新華社記者專訪時透露，閉幕式依然遵循「簡約」風格，此外還會通過「穿越」來呈現和致敬「雙奧之城」這一重要元素。

冬奧會閉幕式18日進行了最後一次全要素彩排，目前，閉幕式各項準備工作已經就緒。北京冬奧組委開閉幕式工作部部長常宇說：「我們這次開閉幕式都希望傳達一種大道至簡的自信，就是要用簡約的方式，把主題表現得更清晰，能夠把我們想傳遞的理念傳遞得更廣，更深入人心。」

他透露，閉幕式將以國際奧委會規定的儀式環節為主，通過巧妙設計將表演融入儀式。同時，通過舉辦本屆冬奧會，北京成為世界上唯一一個「雙奧之城」，這一元素在閉幕時會有專門的設計和呈現。

作為雙奧開閉幕式總導演，張藝謀「劇透」了閉幕式一大亮點：「在最後熄滅冬奧火種時，會有2008奧運會一個瞬間的物理重現，好像時光倒流一樣，給大家帶來一種『穿越』感。」他還表示，與開幕式一脈相承的是，閉幕式依然會突出科技含量，通過科技的力量，讓閉幕式「空靈與浪漫」。

開閉幕式燈光總設計、閉幕式導演沙曉嵐透露說，和開幕式一樣，閉幕式演出也設計了很多精巧的環節，比如會有開幕式的演員神秘「返場」，運動員入場式也會有獨特設計。