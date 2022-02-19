民進黨新北市議員提名爆發爭議，據悉，台北市議員王閔生前助理黃琳，以英系立委羅致政特助身分參選此選區，但卻遭時事評論員李正皓爆料曾在新黨工作的背景。不過綠委管碧玲反批李正皓是親統派。對此，李正皓回應，指管碧玲邏輯已死，自己找出民進黨內部統派埋伏的證據，卻被批是統派。

李正皓17日在臉書發文指出民進黨北部市議員提名有爭議問題，其中黃琳曾在新黨工作，卻能覺醒轉變政黨傾向，轉變之快、幅度之大堪稱離奇，李正皓批，若他們真的當選，證明「抗中保台」真的只是選舉口號，說說而已。

對於李正皓的言論，管碧玲也隨即反批，李正皓不是獨派，即使不是統派，但訕笑民進黨的「抗中保台」，顯然也比較親統派。

李正皓今（19日）則在臉書回應，直言管碧玲的邏輯已經死掉，自己找出民進黨內部統派埋伏的證據，「你說我是統派」，更預告他周一會揭露更多統派潛伏民進黨的證據。

針對曾在新黨工作爆發爭議，黃琳昨（18日）在臉書表示，自己從不否認過去的新黨經歷，畢業後到一個政黨工作，對她而言，就是分擔媽媽辛勞家計的穏定工作。政黨當然有特定意識形態，但做為小小的黨工，或民意代表的助理，自己服務的對象永遠是不分藍綠的廣大民眾。