俄烏戰爭訊息導致台股本週大起大落，週一台股憂心戰爭一觸即發，重挫逾300點，面臨季線保衛戰，不過市場旋即傳出不會開戰等利多，帶動指數大幅翻揚，本週五在力抗美股前一日下跌之下，加權指數開低走高，終場小跌-36.22點，跌幅-0.2%，收在18232.35點，成交金額3053.27億元；雖然台股全週下跌78.59點，跌幅-0.43%，但從週K線角度來看，在指數開低走高帶動下，週線連二紅，守穩月線。

三大法人方面，受到外部雜音干擾，僅有投信法人力挺台股，本週五個交易日，投信日全數站在買方，累計單週買超99.50億元，外資與自營商則站在賣方，外資賣超63.08億元，自營商也賣超台股52.64億元，三大法人單週合計賣超金額16.22億元。

據統計，投信連買超過10天以上個股包括:鴻準(2354)南電(8046)長榮(2603)光寶科(2301)強茂(2481)台泥(1101)微星(2377)朋程(8255)奇鋐(3017)旺宏(2337)中華電(2412)統一(1216)元大金(2885)兆豐金(2886)第一金(2892)大聯大(3702)遠傳(4904)頎邦(6147)世芯-KY(3661)英業達(2356)開發金(2883)廣達(2382)宏碁(2353)永豐金(2890)仁寶(2324)力成(6239)南亞科(2408)華邦電(2344)統一超(2912)華碩(2357)台灣大(3045)南亞(1303)聯強(2347)遠東新(1402)等。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股本週受到俄烏戰爭訊息與美股影響，指數再度出現上沖下洗的大幅波動，不過從歷史經驗來看，地緣政治風險對股市的影響多屬短線，上半年影響台股的重點仍在通膨與聯準會動向，而美國升息前震盪拉回走勢難免，亦會牽動台股投資情緒。

葉獻文說明，儘管即將進入升息循環，恐將強化牽動短期台股的敏感神經，然而就過去30年共4次美國升息循環的歷史走勢分析，升息前所產生的短期股價震盪，不僅有利於提升台股評價面，亦將為長期經濟擴張趨勢創造良好的進場時機。台股企業基本面即使在基期因素下仍持續看俏，台股2021年年報將於3月底前全部公布完畢，不論電子、金融、傳產年度營收成長率改寫近5年最佳，除了年報數據外，未來景氣能見度高的傳產與電子類股，將率先成為資金聚焦焦點，而金融股則有機會搭著升息利多持續表現。