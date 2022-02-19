13國駐台使節及國際媒體參訪中台灣元宵燈會。（台中市政府提供）

駐台使節及國際媒體參訪中台灣元宵燈會，一同感受這場充滿視覺與聽覺的節慶盛會，行銷台中盛典及城市形象。（台中市政府提供）

2022中台灣元宵燈會「台中虎耶YA！」正在台中市文心森林公園盛大展開，台中市政府副市長令狐榮達日前陪同13國駐台使節及國際媒體近40人搭乘台中捷運前往參觀，各國使節對於多彩繽紛、各具巧思的花燈設計感到印象深刻，長達3分鐘「台中虎爺」主燈秀磅礡氣勢更吸引大家目光，各國使節紛紛拿起手機拍照錄影，感謝市府精心安排，成功行銷台中。

市府指出， 市府日前邀請各國外賓與外媒參訪，除了中台灣元宵燈會，更前往綠川水岸廊道與台中願景館參觀，並讓外賓搭乘去年4月正式開通的台中捷運，體驗城市的建設與美好風光。

令狐榮達表示，此次來訪外賓有聖露西亞駐華大使，瑞士、約旦、奈及利亞、韓國等4國駐台代表，以及其他國家駐台官員、國際媒體等13國近40人參加，感謝外賓在落實各項防疫措施下，來到台中感受這座城市的魅力。中台灣元宵燈會自2月12日起登場，將於2月20日晚上9時結束，2月19日下午還有民歌演唱會，邀請民眾一同來台中賞燈會、聽民歌。

美國密蘇里州亞太商務辦事處長馬漢海表示，非常感謝市府安排多項精彩又熱鬧的活動，每項活動都非常細心又溫暖，謝謝副市長和所有工作同仁；聖露西亞大使館大使羅倫指出，這是他抵台就任後第一個參訪的燈會活動，對於各種花燈設計感到相當新奇，也對台灣傳統元宵燈會文化有更深認識，感謝市府團隊的安排。

駐台北韓國代表部代表鄭炳元對於參訪綠川也感到印象深刻，他表示，韓國清溪川過去也有類似成功整治案例，未來可相互交流。索馬利蘭共和國駐台灣代表處公共外交組長艾迪克也指出，他們國家也有許多河川面臨污染、水患問題，期盼未來擇期安排駐台代表率團前來觀摩學習。

美國新墨西哥州經濟發展廳台北辦事處長陳怡辰則說，每次到台中都看到這座城市的進步，位於市政大樓內的台中願景館讓他大開眼界，而綠川整治、還地於民的概念，以疏導代替圍堵，讓一條臭水溝華麗轉身成親水步道，還看見水裡活蹦亂跳的魚，讓他讚佩不已，台中是個幸福的城市！

觀旅局指出，當日外賓搭乘捷運到文心森林公園站後，步行至燈會迎賓門「台中虎耶YA」前與可愛的城市剪影及森林動物合影留念。進入燈區後，首先來到傳統節慶意象的「虎威笙風」，感受虎年元宵氣氛，接著到宛若科幻電影的「光速世界」、「企業燈區」及「花森好市」文創市集，感受在地的企業及青年創意。