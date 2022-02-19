平均薪資出爐，網友看法曝光。(取自中天新聞)

根據行政院主計總處17日公布的資料顯示，110年全年每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，年增1.93%；每人每月總薪資平均為5萬5754元，年增2.94%。對此有民眾接受訪問時直接說，自己拉低水平了，對著鏡頭道歉，諷刺意味十足。

《中天辣晚報》實際走上街頭詢問民眾的意見，有1人選「才5.5萬？隨便都月入十萬沒問題」、4人選「抱歉我拉低大家水平」、2人選「日子難過！平均月領5.5萬怎麼過活？」13人選「平均薪資...不用太認真，聽聽就好」。

另外，有民眾就說「胡扯！這個政府怎麼會有，要趕快下台啦，政府是在謊話連連」、「5萬5還蠻難的」、「平均薪資都沒有5萬5」、「太誇張了，應該不可能，很難賺耶」、「我還沒有，拉低水平不好意思」、「這個數字有點高，我覺得大部份的人都在3至4萬」、「講難聽一點，想要賺也不一定賺的到」。

還有民眾認為平均一個月5萬5真的太困難，以及薪水不漲那漲了也是跟不上物價的上漲，因為想存錢也存不到，都沒辦法填飽肚子了，政府好像了解百姓的苦，事實上是喊口號好聽的而已。

不過也有資訊業的民眾認為，一個月賺5.5萬很容易，主要是看領域，像是資訊業就很容易。