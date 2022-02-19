六都市區客運無障礙車輛比較。（陳以信辦公室提供）

六都身心障礙者人數與公私立機構定額進用比較。（陳以信辦公室提供）

台南市政府宣布將市區5路公車，全線汰換為無障礙的電動低地板公車，表態參選台南市長的國民黨立委陳以信今說，市府這項做法有利身心障礙者福利值得肯定，但只能小小肯定，因為距離滿足實際需求還差很多。

他指出，台南市的身心障礙人口比例是六都最高，但台南市區無障礙公車數量卻是六都最少，台南公私立機構進用身心障礙者也最少，呼籲黃偉哲加把勁，才能讓台南真正成為一個身心障礙者的友善城市。

他表示，根據交通部統計各縣市無障礙公車數量，2020年時台南的無障礙公車只有209輛，是六都比較中最低。不僅遠低於台北3061輛、新北1611輛、台中1223輛，還低於高雄514輛、桃園414輛。所以現在就算市區5路公車，全線汰換成無障礙公車，台南的總供給量比起其他五都，仍是遠遠不足。

但陳以信指出，台南身心障礙人口並沒比較少。2020年時台南的身心障礙者有9萬9072位，換算成人口比例為5.28％，在六都中台南是最高的。高於高雄5.25％、台北4.60％、台中4.54％、新北4.30％與桃園3.88％。他強調，所以台南應更重視身心障礙者權益才對，可是事實卻正好相反。

陳以信舉例，如查公立機構定額進用身心障礙者人數，發現台南公立機構進用數是六都中最少，2020年只有1914人，人數僅高雄、新北約三分之二，更不到台北的三分之一，而私立機構也是如此。

陳以信直指黃偉哲對此難辭其咎，他強調，重視身心障礙者權益不能為德不卒，今天台南能有多幾台無障礙公車是好事，但黃偉哲應該公開允諾，願讓台南公立機構進用更多身心障礙者，也能實質鼓勵更多私立機構跟進，好讓台南真能成為身心障礙者的友善城市。