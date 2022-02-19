監視器沒看到人 北市第一殯儀館男廁突冒大火 10:022022/02/19 中時新聞網 高佩琦 、中時、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市第一殯儀館火警，男廁突冒大火，所幸並無人傷亡。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中山區民權東路台北市立第一殯儀館，今(19日)清晨6時許，館內一處男廁突然冒出濃煙，接著冒出熊熊大火，嚇壞管理人員，消防局獲報後立即派員前往搶救，火勢在10分鐘內就撲滅，所幸並無人員傷亡，起火點位於殯儀館內廁所，警消調閱監視器後，並未發現人員進出，當場讓人毛毛的，至於詳細起火原因仍待火調人員釐清。 老公女同事在副駕做1事 人妻嗅到異狀傻眼：不能接受 中警六分局防制酒駕「三」管齊下 宣導代駕保平安 #第一殯儀館 #男廁 #北市 #大火 #突冒濃煙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陪病者 北市限年輕人及打滿疫苗 04:102022/02/19 焦點要聞 幼兒園童確診匡列400人 三重院區篩檢擠爆 04:102022/02/19 焦點要聞 延續執政 蔡壁如：北市藍白合沒可能 04:102022/02/19 焦點要聞 北市營養午餐禁核食 團膳業者允簽切結書 04:102022/02/18 生活新聞 新店設計師群聚再擴大 新北＋7 匡列104名接觸者 15:092022/02/18 生活 吃飯唱歌確診＋8 疫情擴散4 縣市 04:102022/02/18 焦點要聞 北市商辦新案 每坪衝180萬 04:102022/02/19 財經要聞 陳時中選台北市長呂秀蓮開嗆 網友激動狂喊「說的真好」 09:422022/02/18 政治 台北市長選戰要打贏 吳子嘉：民進黨寄希望於這人 10:012022/02/18 政治 陳時中喊「能夠選就一定會辭」 網友酸炸：露出狐狸尾巴了 08:002022/02/19 政治 10歲男童下課到新竹頭前溪玩耍 落水尋獲搶救一夜不治 08:592022/02/19 社會 防照顧確診童也染疫 柯文哲公布北市親子同室陪病有新3大條件 17:352022/02/18 生活 連勝文：鞏固基本盤 再談合作 04:102022/02/19 焦點要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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