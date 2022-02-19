台北市中山區民權東路台北市立第一殯儀館，今(19日)清晨6時許，館內一處男廁突然冒出濃煙，接著冒出熊熊大火，嚇壞管理人員，消防局獲報後立即派員前往搶救，火勢在10分鐘內就撲滅，所幸並無人員傷亡，起火點位於殯儀館內廁所，警消調閱監視器後，並未發現人員進出，當場讓人毛毛的，至於詳細起火原因仍待火調人員釐清。

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