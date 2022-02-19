一名女網友與老公生了五個孩子，發現老公甚至在下班後寧可睡在超商，也不想回家。主動找對方談談以後才知道老公不喜歡小孩，覺得五個孩子在家像魔鬼，把家裡弄得很亂又很吵，因此讓他想去外面靜一靜。貼文引起網友討論，有人認為原PO老公不喜歡小孩卻生這麼多個很怪，但也有人認為，原PO老公養家賺錢的同時，回家看到五個小孩在吵真的很崩潰，難怪會想要自己的時間。

一名女網友匿名在網路論壇上抱怨，不知道從什麼時候開始，老公下班以後不回家，寧願窩在超商裡面睡覺或打遊戲，讓她忍不住主動詢問對方，結果老公解釋說，他不是不愛這個家，也不是不愛她了，只是他本就不喜歡小孩，如今覺得家裡的5個小孩像魔鬼，每天把家裡弄得很吵很亂，而他只是想要屬於自己的時間才去超商的。

貼文引起網友討論，「覺得孩子是魔鬼，到底為什麼要生那麼多個呢？」、「五個真的會崩潰」、「不喜歡小孩，應該生第一個就發現了，怎麼生到五個的才說」、「不喜歡小孩，然後還生了5個，只能佩服」、「不喜歡小孩卻生五個，是只喜歡製造過程嗎？」

不過，也有網友替原PO老公緩頰說，家裡有5個小孩要養，壓力應該蠻大的，每天半小時出去放風又怎樣？「五個兒子光伙食費就很可怕，爸爸真的需要半小時冷靜」、「生了五個生活品質都沒了，難怪老公需要自己的空間冷靜休息」、「這爸爸感覺不是很會賺，就是家裡蠻有錢，老婆只怨爸爸不回家，不怨爸爸不拿錢回家，既然爸爸壓力大，讓他喘口氣又怎樣？」