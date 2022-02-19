身體血糖濃度失調，會導致多種疾病，血糖過高或過低都會出問題，並非一昧調降。持續性高血糖會引發糖尿病，但低血糖也會出現頭暈、注意力渙散甚至休克昏倒等症狀，臨床也顯示，低血糖會增加3至4倍的心血管疾病風險。

●血糖多少才正常？透視高血糖、低血糖數值

臺中榮總腦中風中心指出，高血糖會導致急性血管阻塞且不容易再通，同時即便打通血管，也容易出血造成二度中風，導致永久的神經功能缺損。但相反地，血糖如果過低，更容易直接造成腦神經細胞的低血糖損傷。維持良好的血糖狀態，可以參酌下表：

血糖正常值與高血糖、低血糖比對。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●低血糖症狀易被忽略

低血糖發生時，會有飢餓、發抖、冒冷汗、心跳加快、無力、頭暈、嘴唇麻等症狀。若未及時處理，病患可能會進入低血糖的神經症狀，造成意識不清、昏睡、抽筋、昏迷。

樂生療養院高年科主任吳秉豪指出，以低血糖來說，臨床上僅半數血糖過低者會出現相關症狀，未有症狀者也可能因為急性發作，突然休克、暈倒導致骨折、頭部外傷，甚至誘發心肌梗塞；天冷時血液循環變慢，更是危險時機。

●預防低血糖症候群 5要點

如何預防低血糖發作？臺中榮總新陳代謝科李宇璇醫師指出，6要點可多注意：

1、記住自己的警告症狀：低血糖的警告症狀因人而異，應注意自己的症狀表徵。

2、糖尿病友注射胰島素和口服降血糖藥時劑量要準確，且於使用後按時進食。

3、需按時且定量進食三餐及點心。

4、從事額外的運動之前，須先吃些點心。

5、外出時應隨身攜帶糖果、餅乾、一片吐司、蘇打餅乾等，以備低血糖時食用。

高血糖、低血糖症狀比照圖。(圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●高血糖恐致酮酸中毒 呼吸有水果味是警訊

至於高血糖，則是糖尿病常見的症狀，當體內缺乏足夠的胰島素，或是身體對胰島素阻抗時，體內的血糖濃度就會升高，超標後就會對身體造成傷害。

高血糖的常見症狀包括頻尿、疲憊想睡、噁心、常常飢餓或口渴、視力模糊等。要特別注意的是，高血糖急症會引發酮酸中毒 (DKA)，患者會感覺喘不過氣、呼吸間覺得有水果味，都是需要處理的警訊。

●調控高血糖 日常5要點

調控血糖維持在正常值，不只是糖尿病患的例行功課，非病患也要經常留意。臺中榮總內分泌科胡菁芸醫師提醒，日常生活4要點是關鍵重點：

1.維持適當體重，有助內分泌系統代謝維持穩定。

2.挑選帶纖維的澱粉，如糙米、燕麥、五穀雜糧等全穀類做為主食，可延緩血糖上升。

3.控制糖分攝取量：水果、甜食富含葡萄糖與雙醣，會讓血糖迅速上升。

建議血糖正常者建議1天攝取水果量約2個拳頭大，分散3餐時間吃，每次不超過1碗大小，而糖尿病患則需控制每餐水果不能超過半碗。

4.適量補充礦物質：富含鉻、鋅、鎂、鈣的食物可以幫助胰島素發揮作用調節血糖，如全穀類、堅果類、葉菜類、乳製品。

5.規律運動。