just now: there has been a huge explosion in lugansk pic.twitter.com/DmpGm7N3Nt — Russians With Attitude (@RWApodcast) February 18, 2022

🚨🇺🇦🇷🇺#BREAKING: The Explosion in the Druzhba pipeline has interrupted the gas delivery to Ukraine, Belarus, Poland, Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Germany.

Ukraine accuses Russian special agents for the explosion. pic.twitter.com/t4C3vQifHK — Terror Alarm (@terror_alarm) February 18, 2022

據俄國衛星通訊社19日報導，1條經過烏克蘭東部城市盧甘斯克（Lugansk）的國際輸油管線德魯斯巴（Druzhba），18日發生爆炸，橘紅色的火球照亮整個夜空。對此，烏克蘭政府點名爆炸案的真兇是俄國特務分子。

由於盧甘斯克是親俄的分離主義分子重要據點，分離主義分子更指控烏克蘭軍隊18日2度砲擊該市；值此緊張之際又發生輸油管爆炸，不免讓人憂心恐授與俄國藉口並對烏克蘭發動進攻。

Local sources confirm that the Druzhba gas pipeline has exploded. This is one of several lines that provides gas to all of Europe. pic.twitter.com/i8PzEmTykL — Woofers (@NotWoofers) February 18, 2022

德魯斯巴輸油管由俄羅斯延伸至東歐與中歐多處，負責輸送天然氣到烏克蘭、白俄羅斯、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克與德國。雖然《法新社》表示目前還不清楚爆炸的原因；但根據推特帳號「Terror Alarm」指出，烏克蘭指控是俄國的特務人員發動這起爆炸案。

從社群媒體曝光的畫面來看，明亮的橘紅色火球竄向天空，整個夜空為爆炸的火光所照亮。據俄國媒體報導，在爆炸不到1小時候，盧甘斯克又發生第2起爆炸案。

⚡️Photos from the explosion site of the gas pipeline in Lugansk.

The diameter looks small for it to be the "Druzhba" pipeline, which Russian claimed. Theoretically, it is a branch of the main pipeline, but unclear the extent of damage to gas supplies. pic.twitter.com/h2yGWpHWf3 — Ukraine War Report (@UkrWarReport) February 18, 2022

目前仍不清楚第2起爆炸案的原因；但與盧甘斯克分離分子有關聯的社群媒體帳號，則表示第2起爆炸案是發生在該市郊區的一間加油站。2起爆炸案都沒有造成任何傷亡。分離分子則強調，兩起爆炸都是有心人士刻意為之。