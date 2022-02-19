據俄國衛星通訊社19日報導，1條經過烏克蘭東部城市盧甘斯克（Lugansk）的國際輸油管線德魯斯巴（Druzhba），18日發生爆炸，橘紅色的火球照亮整個夜空。對此，烏克蘭政府點名爆炸案的真兇是俄國特務分子。
由於盧甘斯克是親俄的分離主義分子重要據點，分離主義分子更指控烏克蘭軍隊18日2度砲擊該市；值此緊張之際又發生輸油管爆炸，不免讓人憂心恐授與俄國藉口並對烏克蘭發動進攻。
德魯斯巴輸油管由俄羅斯延伸至東歐與中歐多處，負責輸送天然氣到烏克蘭、白俄羅斯、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克與德國。雖然《法新社》表示目前還不清楚爆炸的原因；但根據推特帳號「Terror Alarm」指出，烏克蘭指控是俄國的特務人員發動這起爆炸案。
從社群媒體曝光的畫面來看，明亮的橘紅色火球竄向天空，整個夜空為爆炸的火光所照亮。據俄國媒體報導，在爆炸不到1小時候，盧甘斯克又發生第2起爆炸案。
目前仍不清楚第2起爆炸案的原因；但與盧甘斯克分離分子有關聯的社群媒體帳號，則表示第2起爆炸案是發生在該市郊區的一間加油站。2起爆炸案都沒有造成任何傷亡。分離分子則強調，兩起爆炸都是有心人士刻意為之。
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