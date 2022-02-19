當今最著名的「詹黑」，也就是《FOX Sports》名嘴史基普貝勒斯又開始發功了！貝勒斯在節目中提前預告，湖人「小皇帝」詹姆斯將會拿下今年克里夫蘭全明星賽MVP頭銜，畢竟克里夫蘭是他的家鄉，更重要的是，因為詹皇當前球風只攻不守。

「在今年全明星賽正賽開打之前，休息室內將有這種氛圍，那就是詹姆斯親自挑選的球隊會說，讓我們幫助小皇帝回到克里夫蘭拿下全明星賽MVP吧，」貝勒斯表示，「我打賭詹姆斯至少會打35分鐘，拿下40分，他會進入全力進攻模式。」

甚至貝勒斯把自己嘲諷詹姆斯的話說得更明白，因為他相信詹皇現在的球風很適合打全明星賽，「詹姆斯現在37歲了，也是他的生涯第19個賽季，這次全明星賽會替他精心打造，畢竟他現在已經成為只會全力進攻，卻沒有防守的球員。」

詹姆斯目前連續18個球季入選全明星賽，曾在2006、2008、2018年拿過全明星賽MVP，如果今年再次獲選，將是他生涯第4次，不過既然來到詹皇的場子，相信他的詹皇隊隊友確實會很清楚自己的任務是什麼，貝勒斯的預告確實很可能成真。